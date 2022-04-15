Песков рассказал, планирует ли Путин визит в Севастополь из-за ЧП с крейсером «Москва»

Также Песков добавил, что глава государства в ближайшее время не планирует посещать Севастополь в связи с ситуацией с крейсером.
«В ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано», — сказал он.
14 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота РФ после пожара сдетонировал боезапас. Судно получило серьезные повреждения. Впоследствии оно затонуло при буксировке в условиях шторма.
«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — рассказали в Минобороны.
Экипаж крейсера полностью эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
В феврале 2022 года крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный, в результате которой в плен сдались 82 солдата украинского гарнизона.
Кстати, ранее американское издание The National Interest назвало пятерку самых смертоносных боевых кораблей ВМФ РФ, в том числе и крейсер «Москва».
О крейсере
«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя, став флагманом Черноморского флота.