4 октября
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Жизнь

Рисунок юного жителя Рубцовска опубликовали в цифровой энциклопедии будущего

Компания МТС и издательская группа «АСТ» представили первую цифровую энциклопедию будущего в сервисе «Строки» от МТС. Туда вошел рисунок юного жителя Рубцовска Александра Абрамова.

Ребенок рисует.
Ребенок рисует.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

В рамках проекта по развитию творчества в цифровой среде «Поколение М» школьникам было предложено представить жизнь через несколько десятилетий: от прорывов в науке и технологиях до экологических и социальных вопросов. Каждый мог выбрать воплотить свои фантазии в шести различных направлениях: «Город», «Медицина», «Наука и технологии», «Развлечения», «Образование» и «Мода» в формате эссе или рисунка.

Александр признан одним из лучших юных футуристов: он отправил на федеральный конкурс рисунок «Виртуальная библиотека», на котором изобразил библиотеку в городе будущего. Его рисунок отобрало экспертное жюри, состоящее из ведущих педагогов, инноваторов, представителей культуры и искусства, а также экспертов в области информационных технологий.

Рисунок Александра Абрамова.
Рисунок Александра Абрамова.
Фото предоставлено компанией МТС.

Подростки из Рубцовска каждый год участвуют в конкурсах образовательной платформы «Поколение М» и очень часто занимают призовые места. Например, уже два года подряд они побеждают в нашем совместном конкурсе с фиксиками, а теперь рисунок юного рубцовчанина можно будет увидеть в энциклопедии будущего на сервисе цифровых книг «Строки». Рад, что наши технологии дают возможность талантливым ребятам региона показать свои творческие навыки всей стране, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

О программе МТС «Поколение М»

«Поколение М» это образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

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