Стало известно, когда можно записать ребенка в летний лагерь и кому положены скидки

Лагерь призван развивать в ребёнке самостоятельность, способность существовать в команде, умение правильно реагировать на изменяющиеся условия жизни.

Прием заявок начнут в муниципальные учреждения «Медвежонок», «Парус», «Спутник-2», «Маяк», «Дружных» и «Соснячок».

В комитете по образованию сообщают, что средняя цена путевки — 26 тыс. рублей за 14-дневную смену.

Однако в краевом бюджете предусмотрели софинансирование из городского бюджета. Родители смогут оплачивать путевки сразу по сниженной стоимости.

Компенсации положены гражданам Алтайского края, которые воспитывают детей до 15 лет включительно — 12,5 тыс. рублей. А если они работают в госвласти или госучреждениях региона — пять тыс. рублей

Также на скидку могут рассчитывать многодетные семьи, которые отправляют в летние лагеря Алтайского края троих и более детей до 15 лет — 25 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребенка.

Первая смена стартует уже с 9 по 16 июня — в зависимости от лагеря.

Купить путевку можно на официальном сайте. Всего эти летом в загородных учреждениях смогут отдохнуть четыре тыс. школьников.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Турции выросла на четверть.