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Жизнь

В Барнауле 1 мая по улицам проехали 14 коммунальных «пылесосов»

В Барнауле в праздничные дни не прекращаются работы по уборке улиц от пыли и мусора, сообщает мэрия города.

Уборка дорог в Барнауле.
Уборка дорог в Барнауле.
barnaul.org

Дорожники собирают мусор, освобождают урны, метут парковки, очищают от песка водоотводные лотки. В первомайский день на городских улицах трудились 67 рабочих.

«Механизированная уборка дорог комбинированными дорожными машинами с увлажнением проводится дорожной службой ежедневно в две смены. На линии — четыре вакуумных подметальных машины. В ночную смену на городских дорогах трудились четырнадцать коммунальных „пылесосов“», — рассказали в мэрии.

Ранее в Барнауле помыли дороги чистой водой без всякой химии.

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