В Барнауле 1 мая по улицам проехали 14 коммунальных «пылесосов»

Дорожники собирают мусор, освобождают урны, метут парковки, очищают от песка водоотводные лотки. В первомайский день на городских улицах трудились 67 рабочих.

«Механизированная уборка дорог комбинированными дорожными машинами с увлажнением проводится дорожной службой ежедневно в две смены. На линии — четыре вакуумных подметальных машины. В ночную смену на городских дорогах трудились четырнадцать коммунальных „пылесосов“», — рассказали в мэрии.