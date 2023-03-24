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Жизнь

Вредители, волонтеры и итальянцы. Главное за день в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 24 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Потомственный сыродел Джанни Сфоджа посетил Новолтайский сырзавод. О том, как итальянцы оказались в Новоалтайске, что они сказали о местной моцарелле и ждать ли нам теперь алтайско-итальянский сыр — в нашем репортаже.
  • Ученый НИИ сельского хозяйства Григорий Стецов заявил, что в Алтайском крае необходимо сократить посевы рапса. Иначе никак не остановить засилье вредителей.
  • Барнаульцы пожаловались на дефицит бутилированной воды в магазинах. Купить воду не всегда получается даже в доставке. Ажиотаж, вероятно, связан с помутневшей водой, которая с началом потепления течет из кранов многоквартирных домов.
  • В Бийске за сутки произошло сразу три случая отравления детей: двое отравились таблетками, один — жидкостью для розжига. Все малыши в больнице, в состоянии средней степени тяжести.
  • В алтайском театре драмы сегодня премьера: спектакль по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». На выходные билетов уже, к сожалению, не достать. Но вы можете посмотреть наш репортаж и спланировать поход в театр на другие дни.
  • Мэрия Барнаула сообщила, что 25 марта в городе пройдут продовольственные ярмарки. Они будут работать с 10:00 до 14:00 в сквере 60 лет СССР, по адресам Новосибирская, 16в и Германа Титова, 9, а также в селе Лебяжье, в Новосиликатном, в Затоне и Казенной Заимке.
  • Волонтеры «Лизы Алерт» рассказали, как искали в Барнауле пропавшую 13-летнюю девочку: прочесывали берег Оби, искали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей. Девочку в итоге нашли в ТЦ, с ней все хорошо.
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