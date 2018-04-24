Автоцентр АЕМ принял участие в Апрельском Кураже

Апрельский кураж. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.
Любители соревнований 4x4 смогли оценить профессиональный уровень подготовки автомобилей участников уже на абсолютно новой площадке – Правобережный тракт 25, рядом с Леруа Мерлен.
Кольцевой формат гонки и сама особенность площадки позволила в этот раз сделать соревнования более доступными для просмотра каждого участка гонки. А массовые старты добавили невероятную зрелищность.
Мы собрали несколько кадров наиболее интересных кадров для вас.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта.
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта.
Месяц апрель порадует вас еще одним приятным событием – это День открытых дверей с максимальными скидками этой весны на Toyota!
И только в эти дни вы сможете познакомиться с абсолютно новой Toyota Camry!
Уже 26, 27 и 28 апреля в Тойота Центр АЕМ на ул. Попова, 165-а мы ждем вас.
Забирайте ваш автомобиль сейчас!
Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта.
Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:
- Toyota,
- Volkswagen,
- Lexus,
- Audi.
Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.
Добро пожаловать в мир АЕМ!
Тойота Центр АЕМ
Адрес: Барнаул, ул. Попова, 165-а
Телефон: 8 (3852) 23-23-23
Сайт: toyota-aem.ru
Часы работы:
- Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
- Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00
*Не является публичной офертой. Подробности в Тойота Центре АЕМ.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.