Автоцентр АЕМ принял участие в Апрельском Кураже

Апрельский кураж. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ. Апрельский кураж от Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Фото : архив Тойота Центр АЕМ.

Любители соревнований 4x4 смогли оценить профессиональный уровень подготовки автомобилей участников уже на абсолютно новой площадке – Правобережный тракт 25, рядом с Леруа Мерлен.

Кольцевой формат гонки и сама особенность площадки позволила в этот раз сделать соревнования более доступными для просмотра каждого участка гонки. А массовые старты добавили невероятную зрелищность.

Мы собрали несколько кадров наиболее интересных кадров для вас.

Месяц апрель порадует вас еще одним приятным событием – это День открытых дверей с максимальными скидками этой весны на Toyota!

И только в эти дни вы сможете познакомиться с абсолютно новой Toyota Camry!

Уже 26, 27 и 28 апреля в Тойота Центр АЕМ на ул. Попова, 165-а мы ждем вас.

Забирайте ваш автомобиль сейчас!

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

Toyota,

Volkswagen,

Lexus,

Audi.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.

Добро пожаловать в мир АЕМ!

Тойота Центр АЕМ Адрес: Барнаул, ул. Попова, 165-а

Телефон: 8 (3852) 23-23-23

Сайт: toyota-aem.ru Часы работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00

Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

*Не является публичной офертой. Подробности в Тойота Центре АЕМ.

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