Покупка аккаунта в Инстаграме доступна для каждого

Спрос на покупку аккаунта в Инстаграм растет быстрее, чем появляются предложения. Владельцы многолетних профилей с большой посещаемостью просто завалены предложениями, но цены остается невысокими в перерасчете на 1000 подписчиков. Почему это происходит и зачем вообще нужно приобретать чей-то аккаунт, давайте разберемся.

Для привлечения внимания к своей персоне

Девушки и молодые люди, которым нравится быть в центре внимания, демонстрировать фотоотчеты о личной жизни большому кругу людей, не всегда могут набрать желаемое количество подписчиков. Чтобы решить эту проблему, они приобретают уже раскрученный аккаунт и наполняют своим контентом. Сюда же можно отнести новичков, тех, кто только начал осваиваться. Естественное желание получить как можно больше фолловеров за короткий срок можно удовлетворить, посетив онлайн магазин аккаунтов.

Малые предприниматели и владельцы частного бизнеса

Деловые люди приобретают аккаунт для повышения привлекательности в глазах потенциальных рекламодателей. Ведь только большое количество подписчиков обеспечит нужное число просмотров предлагаемого контекста. К слову, 20 тысяч — это вполне солидная цифра для рекламщиков.

Магазины и бренды

Компании, предлагающие в продажу определенный товар или несколько позиций, заинтересованы в том, чтобы аккаунт посещало как можно больше потенциальных покупателей и, соответственно, делилось увиденным со своими друзьями, тем самым создавая потребительскую рекламу и вызывая интерес. Это же относится к компаниям, предлагающим определенные услуги. Но здесь важно не ошибиться, обращая внимание лишь на количество, но не на качество: в подписчиках должны быть живые активные люди, а не фейки или, того хуже, боты, от которых ожидать лайки непредусмотрительно.

Приобретение аккаунта и подписчиков вместе с ним не запрещена законом, а значит каждый желающий может купить аккаунт Инстаграм, дело в цене. Делают это по разным причинам, как личным, так и коммерческим: для повышения собственной популярности, раскрутки бизнеса, привлечения рекламодателей или для монетизации своих постов, как, например, поступают популярные личности, торгуя размещенным ими контентом.