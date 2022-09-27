Режим ЧС ввели в Барнауле в границах одного дома

Администрация Железнодорожного района в Барнауле установила режим чрезвычайной ситуации в границах одного дома на пересечении ул. Советской армии, 77 и ул. Минская, 2. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

В постройке гниют деревянные элементы, разрушается штукатурный слой и выпадают кирпичи. Это может привести к обрушению.

«Указанные факторы, а также близость здания к тротуару и проезжей части представляют угрозу жизни и здоровью людей», — заключила администрация.

Режим ЧС действует с 11:00 26 сентября. Собственников помещений в доме должны проинформировать.

Планируется, что здание снесут, однако дата пока не известна.

Ранее власти рассказали о судьбе опустевших домов-памятников Барнаула, признанных аварийными.