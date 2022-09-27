Режим ЧС ввели в Барнауле в границах одного дома

В постройке гниют деревянные элементы, разрушается штукатурный слой и выпадают кирпичи. Это может привести к обрушению.
«Указанные факторы, а также близость здания к тротуару и проезжей части представляют угрозу жизни и здоровью людей», — заключила администрация.
Режим ЧС действует с 11:00 26 сентября. Собственников помещений в доме должны проинформировать.
Планируется, что здание снесут, однако дата пока не известна.
Ранее власти рассказали о судьбе опустевших домов-памятников Барнаула, признанных аварийными.