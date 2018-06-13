В Сибири судебные приставы отправили в печь более 50 шуб

Судебные приставы отправили на уничтожение 53 меховых изделия, которые изъяли полицейские в магазинах Томска и Кемерова, сообщает "Интерфаксу".
"Изделия из меха отечественного производства не имели правильной маркировки, поэтому товар признали незаконным. Среди изъятого — шубы, дубленки, жилетки с использованием овчины, мутона, норки и кролика. Оценочная стоимость продукции составила более 1,3 миллиона рублей", — говорится в пресс-релизе управления ФССП по Томской области.
Весь товар сожгли на площадке томской утилизирующей компании, пишет Lenta.ru.
Ранее на свалках Рубцовска и Кулунды тракторами раздавили партии свежих яблок и груш. Яблоки и груши завозили на территорию России казахстанцы. На коробках значилось, что товар произведен в Польше и Бельгии, откуда из-за контрсанкций запрещено ввозить сельхозпродукцию. Поэтому фрукты изъяли, а потом уничтожили.
Перед этим в Славгороде на границе задержали 18 тонн огурцов, также принадлежащих казахстанцам.
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