В Сибири судебные приставы отправили в печь более 50 шуб

"Изделия из меха отечественного производства не имели правильной маркировки, поэтому товар признали незаконным. Среди изъятого — шубы, дубленки, жилетки с использованием овчины, мутона, норки и кролика. Оценочная стоимость продукции составила более 1,3 миллиона рублей", — говорится в пресс-релизе управления ФССП по Томской области.

Весь товар сожгли на площадке томской утилизирующей компании, пишет Lenta.ru.

Ранее на свалках Рубцовска и Кулунды тракторами раздавили партии свежих яблок и груш. Яблоки и груши завозили на территорию России казахстанцы. На коробках значилось, что товар произведен в Польше и Бельгии, откуда из-за контрсанкций запрещено ввозить сельхозпродукцию. Поэтому фрукты изъяли, а потом уничтожили.

Перед этим в Славгороде на границе задержали 18 тонн огурцов, также принадлежащих казахстанцам.