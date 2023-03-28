Бешенство, землетрясение и красивые ЖК. Что произошло 28 марта в Алтайском крае

- Утром 28 марта на Алтае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр находился в Усть-Канском районе Республики Алтай — в 300 метрах от границы с Алтайским краем.
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Обрушение фасада.
Прокуратура Алтайского края
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