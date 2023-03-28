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Жизнь

Бешенство, землетрясение и красивые ЖК. Что произошло 28 марта в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Утром 28 марта на Алтае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр находился в Усть-Канском районе Республики Алтай — в 300 метрах от границы с Алтайским краем.
  • Количество льготных лекарственных препаратов в Алтайском крае за три года увеличилось в десять раз, — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, в 2022 году было обслужено 221,9 тыс. рецептов, и минздрав пофамильно отслеживает обеспечение каждого пациента.
  • Фасад многоквартирного дома в центре Барнаула обрушился на тротуар. В доме живут люди. Мэрия ввела на придомовой территории режим ЧС и развернула пункт временного размещения для жильцов на базе спортшколы.
Обрушение фасада.
Обрушение фасада.
Прокуратура Алтайского края
  • В Барнауле выставили на торги квартиру основателя тренажерных залов «Рельеф», чемпиона мира по пауэрлифтингу и экс-депутата городской думы Алексея Меркулова. Он признан банкротом.
  • Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, не смог долететь до пункта назначения из-за тумана. Лайнер отправили на запасной аэродром в Новосибирске.
  • На трассе в Заринском районе произошла авария: ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью». Водитель «Жигулей» погиб на месте. Двое его пассажиров госпитализированы.
  • На производственных объектах алтайского УФСИН заключенные пекут печенье, сбивают сливочное масло и мастерят пчелиные ульи. Почитайте, как местные колонии интегрируются в экономику края.
  • Сразу в четырех районах Алтайского края ввели карантин по бешенству. Сначала очаг обнаружили возле Заринска. После этого случаи заражения зафиксировали в Локтевском районе, Алейском, и райцентре Краснощеково.
  • Какие новые дома в Барнауле — самые заметные и интересные по мнению читателей altapress.ru? Рассматриваем топ-10 со всех сторон.
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