14 июля
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Жизнь

Более 10 тыс. посетителей побывали на большой художественной выставке в Барнауле. Что они там смотрят

На выставке "Сибирь — XIII", которая открылась в "Титов Арене" 5 июля, побывали уже более более 10 тыс. посетителей, сообщают организаторы проекта. Почти каждый день на площадке проходят мастер-классы и экскурсии — все они бесплатны, как и просмотр экспозиции.

Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле.
Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле.
Анна Зайкова.

Барнаульцы уже посмотрели в "Титов Арене" мастер-классы художников Александра Гордиенко и Ольги Алексеенко, прошли экскурсии по живописи и храмовому искусству, а также послушали экспресс-обзор проекта от его руководителя, председателя алтайского отделения Союза художников России Дмитрия Петренко.

15 июля художник Денис Октябрь проведет на "Сибирь — XIII" мастер-класс по живописи. 16 июля культуролог Лидия Рыжова устроит посетителям экскурсию по выставке.

19 июля в "Титов Арене" пройдет мастер-класс по аэрографии Ивана Ильющенко, 22 июля — мастер-класс по живописи Василия Куксы, 25 июля — мастер-класс по скульптуре Александра Бувина. Обзор событий выставки смотрите на altapress.ru

Выставка &quot;Сибирь — XIII&quot; в Барнауле.
Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле.
Анна Зайкова.

"Сибирь — XIII" — самая большая художественная выставка в Алтайском крае за более чем 40 лет. В ней участвуют 713 художников и искусствоведов из 11 регионов. Экспозиция занимает 4 тыс. квадратных метров и включает около 1500 произведений искусства. Выставка работает в "Титов Арене" до 28 июля ежедневно, без выходных, с 11:00 до 19:00. Вход свободный. 6+

Выставка &quot;Сибирь — XIII&quot; в Барнауле.
Выставка "Сибирь — XIII" в Барнауле.
Анна Зайкова.

Проект реализуется с использованием субсидии из бюджета Алтайского края в рамках государственной программы "Развитие культуры Алтайского края". XIII Сибирские искусствоведческие чтения организованы с использованием гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

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