5 декабря
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Жизнь

Кандидатка в президенты, новые трамваи и объезд Бийска. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня на нашем сайте вышел исчерпывающий разбор об одном из кандидатов — кандидатке — в президенты РФ. Рекомендую. А что почитать об изменениях в Алтайском крае - смотрите в моей подборке.

Рабочий стол, компьютер, социальные сети
Рабочий стол, компьютер, социальные сети
СС0

Главная новость для барнаульцев

Наконец-то стало известно, когда в Барнауле запустят те самые белорусские трамваи. Министр транспорта региона Антон Воронов рассказал altapress.ru, что это случится в декабре. Правда, конкретной даты еще нет. Все зависит от белорусов, которые поставляют нам запчасти.

А сами трамваи уже давно в городе, стоят в депо №3.

Новые трамваи.
Новые трамваи.
Анна Зайкова

Новость для бийчан с нюансом

В Бийске могут продлить объездную дорогу до трассы на Белокуриху, чтобы туристы не заезжали в город. Но, как говорится, есть нюанс. Идея пока только на стадии обсуждения. Денег на это потребуется не мало - около 1,9 млрд рублей.

Цифра

Почти столько же стоил ремонт моста на Новом рынке в Барнауле - более 2 млрд рублей. Хотя изначально сумма контракта была на 400 млн рублей меньше.

Как телефон подрывает детское здоровье

Altapress.ru поговорил со специалистом по детским болезням. Выяснилось, что у маленьких пациентов часто возникают проблемы с речью, глазами и спиной. А причина простая - чрезмерные игры в гаджетах.

Глаза начинают болеть из-за быстро меняющихся картинок. Трудности с произношением появляются из-за того, что ребенок не разговаривает. Родители заменяют себя телефоном. В итоге дети проводят время наедине с собой, в одиночестве. Не общаясь ни с родителями, ни с другими детьми.

С какого возраста ребенку можно играть в телефон и как не развить зависимость - читайте в этом материале.

Ребенок в телефоне.
Ребенок в телефоне.
unsplash.com

Производство муки в Алтайском крае снова снизилось

За десять месяцев 2023 года производством муки в нашем регионе упало еще на 5%. Причем десять лет назад край производил аж 1,8 млн тонн продукта в год. А сейчас - меньше миллиона.

Тенденция на снижение идет последние три года. Однако мы все равно среди первых. Больше 500 тыс. тонн муки в год не делает ни один субъект в России.

А почему производство все-таки падает - читайте здесь.

Кстати, в России хотят делать лапшу из сверчковой муки. Да, из муки, которая сделана из сверчков.

Мельничный комплекс в Целинном районе.
Мельничный комплекс в Целинном районе.
Анна Зайкова

Просубсидируют ли некоторые рейсы из Барнаула в 2024 году

Дешевые, благодаря субсидиям, авиарейсы из Барнаула в 2023 году были в Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Красноярск.

Но пока непонятно, какие направления просубсидируют в новом году. Известно, что останется рейс Барнаул - Екатеринбург. Остальные пока под вопросом.

А куда жители региона хотят отправиться по дешевым тарифам и кому вообще полагаются субсидии - читайте в этом материале.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Что еще почитать?

  • Ипотечный парадокс. В Алтайском крае упал спрос на новостройки, хотя на них распространяется льготная ипотека по сниженным ставкам. А вторичное жилье продолжает привлекать жителей региона, но уже поменьше.

  • В Барнауле появилась квартира для БДСМ-утех. Сутки в ней стоят 7 тыс. рублей. Причем находится она в центре города на первом этаже.

  • Алтайский депутат призвал Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана". Недавно в Иркутской области подростки зарезали 15-летнего мальчика. Власти связывают это с популярным сериалом про подростковые группировки.

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