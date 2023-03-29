Новый курорт, задержание ректора и плата за «коммуналку». Что произошло 29 марта в Алтайском крае

- Алтайский край за три месяца опустился сразу на три пункта в Национальном экологическом рейтинге (а за год — на пять). Теперь он на 12-м месте в РФ. Причины этого, по мнению экспертов — низкое качество бензина и дизеля, а также проблемы с «мусорной реформой».
- Амбициозный арендатор свинокомплекса «Алтаймясопром» — компания «МитПром», — планирует построить еще одно сельскохозяйственное предприятие в Алтайском крае. Пока не известно, в каком районе и какой направленности.
- Алтайский хоккеист Сергей Жуков умер после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием. Рак спортсмену диагностировали в феврале 2017 года. Сергей прошел шесть курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее.
- Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что подозревает депутата Госдумы, первого секретаря КПРФ Марию Прусакову, в получении финансирования от западных спецслужб. В алтайском отделении КПРФ ответили, что партия «за 30 лет уже привыкла ко всему от оппонентов».
«Белокуриха Горная»
Антон Федотов
- Ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М.Шукшина Людмилу Мокрецову отправили в СИЗО. Ее обвиняют в превышении полномочий.
- Корпорация «Туризм.РФ» представила концепцию развития курорта «Белокуриха Горная». На площади 53 гектара собираются построить гостиницу, санаторий, парк-отели, апарт-отель и семейно-оздоровительный центр. Ожидается, что курорт увеличит турпоток в крае на 210 тыс. человек в год.
- Владимир Путин наградил 11 жителей Алтайского края. Так, врач Консультативно-диагностического центра Римма Дерявкина стала Заслуженным врачом РФ. В списке награжденных также есть учитель, инструктор спортшколы, кладовщик, авиационный техник и гендиректор авиационного предприятия «Алтай».
- Прокуроры нескольких районов Барнаула, а также Бийска, Рубцовска и Целинного района выявили нарушения в начислениях платы за коммунальные услуги. Так, например, ресурсовики не проводили модернизацию и ремонт инфраструктуры, однако расходы на эти цели в тарификации учли — почти 17 млн рублей. О каких конкретно предприятиях идет речь, в прокуратуре не уточняют.