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Жизнь

Новое в школах, музей смерти и розыск мобилизованных. Что произошло 5 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Новый учебный год в Алтайском крае начнется с новых госстандартов. В минобре рассказали, что ждет школьников: от военной подготовки и «Разговоров о важном» — до функциональной грамотности, вероятности и статистики.
  • В Алтайском крае начался сезон клещей — на пять дней раньше, чем в 2022 году. По данным Минздрава, в регионе зафиксировали уже шесть случаев укуса клещей: три местных и три завозных.
  • В Алтайском крае может появиться второй в России музей погребальной культуры — с идеей выступила Академия гостеприимства. Студенты запустили в сети опрос о том, нужен ли такой музей жителям Барнаула.
  • В Алтайском крае стартовал весенний призыв в армию. Кто под него попадает? Где они будут служить? Правда ли, что военкоматы рассылают электронные повестки? Вот ответы на важные вопросы о весеннем призыве-2023.
  • В СК сообщили, как продвигается расследование гибели 13-летнего мальчика, тело которого обнаружили в колодце в алтайском селе Усть-Алейка. По версии следствия, ребенок сам решил заглянуть внутрь колодца, соскользнул и не смог выбраться. Также вероятно, что он там замерз.
  • Военная полиция объявила в розыск мобилизованных из Бийска. Двое мужчин, одному из которых 35 лет, другому — 40, независимо друг от друга покинули воинские части, не сообщив руководству. С тех пор их телефоны недоступны и местонахождение неизвестно.
  • Мэрия добивается сноса сразу двух кафе в Барнауле: это «Дубаи-Мастер Шеф» на Павловском тракте и «Вгооklyn стейк» на проспекте Космонавтов. В комитете по строительству, архитектуре и развитию считают, что объекты построены самовольно. В обоих случаях суд назначил строительно-техническую экспертизу.
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