Освящение планетария, водитель-матерщинник и сезон клещей. Что произошло 8 апреля в Алтайском крае

- В Алтайском крае начался сезон активности клещей. Он стартовал 30 марта, что на пять дней раньше прошлогоднего.
- Барнаульцы пожаловались на беспредел в общественном транспорте, который устроил водитель автобуса № 57. Он закрыл двери на остановке слишком быстро, а потом долго ругался с пассажирами.
- Помните, как выглядели автобусы-«гармошки», которые ходили по Барнаулу? Они ездили по городу до 2009 года. Какими они были — читайте в материале altapress.ru.
- В Барнауле освятили бывший планетарий. Чин великого освящения Крестовоздвиженской церкви Барнаула, где раньше располагался планетарий, прошел 8 апреля.
- Бдительная пенсионерка из Алтайского края дала отпор мошенникам. Аферисты хотели украсть у нее 1,3 млн рублей.
- Необычная акция на Всемирный день здоровья прошла в Барнауле. Жителям края раздали яблоки и рассказали о важности здорового образа жизни.
- В Алтайском крае усилят контроль за байкерами. Это связано с началом мотосезона в регионе.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter