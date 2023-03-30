«Пауза» на Сахарова, охрана военкоматов и электронное голосование. Что произошло 30 марта в Алтайском крае

- В Алтайском крае впервые за два года пройдут международные соревнования: Барнаул встретит спортсменов из более чем 16 стран на Кубке братьев Агеевых по гребле. Мы выяснили, какой будет «Алтайская регата» и чего ждать спортсменам и зрителям.
- В ГУ МЧС сообщили, что паводок в Алтайском крае в этом году должен пройти без осложнений. Уровень воды в реках ниже критического, гидрологическая обстановка стабильна, специалисты ведут дежурства, вывозят снег из населенных пунктов и подрывают на реках лед.
- Жители двух пятиэтажек на ул. Молодежной в Барнауле добились заморозки строительства высотки на площади Сахарова. Люди считают, что из-за нового здания пострадают их дома, двор и сквер. В качестве предварительной защиты суд временно приостановил разрешение на строительство.
- В Барнауле начали готовить площадку для новой трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Участок очищают от снега и грязи. После этого там возведут забор. Развязка будет стоить 2,9 млрд рублей, основные работы пройдут в 2024 году.
- Собственники дома на проспекте Ленина в Барнауле (того, в котором 28 марта обрушился фасад) рассказали, как покидали свои квартиры, где теперь живут и что им предложили представители власти.
Дом на пр. Ленина, 133.
Анна Зайкова.
- Депутаты АКЗС приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах», и таким образом разрешили использовать на выборах дистанционное электронное голосование. За законопроект проголосовали 39 депутатов («Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России»), против — 21 депутат от КПРФ, воздержались три депутата СРЗП.
- Акушеры-гинекологи и специалисты по инфекционным болезням рассказали, в каком возрасте женщины в Алтайском крае чаще всего беременеют и какие заболевания у них диагностируют.
- Руководитель алтайской полиции Андрей Подолян рассказал, что военкоматы в регионе теперь круглосуточно охраняют 130 полицейских. По его словам, это серьезное отвлечение сотрудников, но несмотря на это работу продолжат.
- За Новым мостом в Барнауле прошли учения подразделения ГО и ЧС по спасению людей на вертолете. 14 спасателей десантировались с вертолета Ми-8 на высоте 10, 20 и 30 м. Посмотрите, как это было.
Как в Барнауле прошли учения спасателей на вертолете
Пресс-служба ГО и ЧС