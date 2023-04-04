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Жизнь

Трамваи, самолеты и спасение деревень. Что произошло 4 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Политики, предприниматели и главы муниципалитетов высказались о «спасении» алтайских сел. Нужно ли открывать там производства, строить дороги, школы и детские сады? Будут ли люди там работать и учиться, или проще «всех перевезти»? Вот несколько эмоциональных выступлений и конкретных предложений.
  • В алтайском онкодиспансере внедрили новый метод обезболивания для операций при раке легкого. Методику, которая станет альтернативой при ограниченной возможности эпидуральной анестезии через позвоночник, представила молодой врач-анестезиолог Юлия Ганзвинд.
  • На Змеиногорском тракте в Барнауле готовят площадку под строительство трехуровневой транспортной развязки. И хотя официальные лица воздерживаются от комментариев, нам удалось выяснить некоторые подробности.
  • В инфекционном отделении барнаульской больницы № 1 на руках у матери умер двухмесячный ребенок. Женщина обвинила медиков в халатности. Минздрав Алтайского края назначил служебную проверку и судебно-медицинскую экспертизу.
  • Стало известно, когда в Барнаул привезут «те самые» десять новых трамваев: в конце мая 2023 года. Трамваи могли прибыть и раньше, но поставку задержали из-за новых санкций в отношении завода-изготовителя, УКХ «Белкоммунмаш».
  • Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Барнаула в Москву. С 28 апреля Airbus A320 будут летать ежедневно. Билет на одного взрослого без субсидий и дополнительных скидок стоит от 20 тыс. рублей.
  • В Центре культуры и досуга «Индустриальный» в селе Власиха обрушился потолок зрительного зала. На тот момент в помещении никого не было, и никто не пострадал. В стенах и фундаменте здания также были обнаружены трещины. Прокуратура проводит проверку.
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