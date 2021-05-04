Проекты и прожекты. Какие инвестиционные прорывы и заявления сделали алтайские бизнесмены и чиновники в 2020 году

1-е место. ПАО «Газпром». 60 млрд рублей
В конце декабря президент «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Виктор Томенко подписали соглашение о газификации Алтайского края на период до 2025 года. Национальная компания обещает построить 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода.
Заодно газовики проложат межпоселковые газопроводы для Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах.
Темпы газификации будут зависеть от роста потребления недешевого теперь топлива. Пока эти объемы при уровне газификации в 13% остаются в крае скромными.
2-е место. «Сибирь-полиметаллы». 17 млрд рублей
Компания обещает инвестировать в развитие рудного месторождения такую внушительную сумму за три года. Соглашение с краевым правительством было подписано в августе. По некоторым данным, долгосрочная стоимость проекта оценивается в 38 млрд рублей.
В документе предусмотрено строительство новых комплексов Корбалихинского рудника и модернизация Рубцовской обогатительной фабрики. Господдержку инвестору предоставят в виде субсидирования налога на имущество на сумму около 40 млн рублей.
3-е место. «Алтай-Кокс». 4,8 млрд рублей
Предприятие Владимира Лисина завершило в прошлом году внедрение технологии трамбования угольной шахты на пятой коксовой батарее. Торжественное открытие прошло в сентябре. Производственная мощность модернизированной коксовой батареи составляет 1,1 млн тонн кокса в год.
Экономический эффект: снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологического процесса от входящего угля в Заринске до получения готового чугуна в доменном производстве «Новолипецкого металлургического комбината».
4-е место. «Кучуксульфат». 2,25 млрд рублей
В поселке Степное Озеро предприятие завершило строительство нового цеха ТЭЦ. Устаревшее энергооборудование было полностью заменено на новое, современное и энергоэффективное.
Как подчеркнул министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, реализация инвестпроекта позволит существенно улучшить технологические процессы на предприятии.
5-е место. «Мария-Ра». 2 млрд рублей
Торговая сеть Александра Ракшина инвестировала в строительство крупного логистического центра. Да, он откроется совсем скоро не на Алтае, а в Кемерове. Но инвестиции-то наши.
Как рассказывал Евгений Ракшин, «объект будет запущен в апреле-мае, это 30 тыс. квадратных метров площадей и 800 рабочих мест». Выбор в пользу Кузбасса был сделан потому, что региональные власти проявили максимальную заинтересованность в сотрудничестве с «Марией-Ра». Проект был на контроле у губернатора Сергея Цивилева.
6-е место. «СГК». 1,8 млрд рублей
В рамках реализации концессионного соглашения генерирующая компания продолжает модернизацию теплосетей в Барнауле, Рубцовске, а с 2021 года и в Бийске. Причем в наукограде «СГК» рассчитывает реализовать долгосрочный инвестиционный проект общей стоимостью около 1,8 млрд рублей — этот объем мы и вынесли в заголовок.
На первом этапе в зону ответственности СГК перейдут 26 котельных, часть из них будет переведена с угля на газ. Также планируется взять по концессии на обслуживание 110 км тепловых сетей. Объем инвестиций на 2021 год в Бийске был заявлен на уровне 325 млн рублей.
7-е место. «Троицкий маслосыродел». 1,16 млрд рублей
Новое производство сыра в Троицком районе открыла ГК «Киприно». На новых мощностях она будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами и сроком созревания до шести месяцев.
8-е место. Барнаульский завод кузнечно-прессового оборудования. 652 млн рублей
В прошлом году на предприятии стартовал проект по изготовлению тяжелых дисков и колес для крупной сельхозтехники. Диаметр дисков — от 25 до 54 дюймов. «В России такую продукцию в настоящий момент никто не делает», — отметил генеральный директор предприятия Сергей Ферапонтов.
Объем инвестиций (при поддержке краевого фонда развития промышленности) позволит наладить выпуск около 80 тыс. стальных дисков в год.
9-е место. Центр ядерной медицины (МИБС). 512 млн рублей
В Барнауле в июне открылся Центр ядерной медицины, инвестором выступил Медицинский институт Березина Сергея (МИБС). Важнейший проект инициировал бывший губернатор края Александр Карлин, который активно взаимодействовал с основателем института Аркадием Столпнером. При этом весь объем инвестиций — частный. Край предоставил только не менее важную часть проекта — земельный участок.
Площадь центра — около 4 тыс. кв. метров. Здесь планируют проводить ежегодно 4 тыс. исследований ПЭТ/КТ, 5 тыс. исследований компьютерной томографии и 10 тыс. исследований МРТ.
10-е место. Барнаульский молочный комбинат. 479,4 млн рублей
В прошлом году БМК завершил значительную модернизацию двух сыродельных предприятий в Красногорском районе. Современными стали «Карагужинский маслосырзавод» и «Быстрянский маслосырзавод».
Как ранее сообщал председатель совета директоров БМК Гарри Шония, в Быстрянке после масштабной модернизации в несколько раз вырос объем переработки молока, расширился ассортимент. В Карагуже осуществлена автоматизация производства, что повлекло за собой увеличение объема переработки молока.