Проекты и прожекты. Какие инвестиционные прорывы и заявления сделали алтайские бизнесмены и чиновники в 2020 году

По данным министерства экономического развития Алтайского края, которое курирует лично губернатор Виктор Томенко, минувший год был очень урожайным на инвестиции. Совокупный объем государственных, частных и банковских вливаний составил 121,8 млрд рублей (102,5%). В этом материале мы решили вспомнить, какие проекты в 2020 году были успешно реализованы, а какие — только заявлены.

1-е место. ПАО «Газпром». 60 млрд рублей

В конце декабря президент «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Виктор Томенко подписали соглашение о газификации Алтайского края на период до 2025 года. Национальная компания обещает построить 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода.

Строительство газопровода. altapress.ru

Заодно газовики проложат межпоселковые газопроводы для Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах.

Темпы газификации будут зависеть от роста потребления недешевого теперь топлива. Пока эти объемы при уровне газификации в 13% остаются в крае скромными.

2-е место. «Сибирь-полиметаллы». 17 млрд рублей

Компания обещает инвестировать в развитие рудного месторождения такую внушительную сумму за три года. Соглашение с краевым правительством было подписано в августе. По некоторым данным, долгосрочная стоимость проекта оценивается в 38 млрд рублей.

«Сибирь-Полиметаллы». sib-pm.ru

В документе предусмотрено строительство новых комплексов Корбалихинского рудника и модернизация Рубцовской обогатительной фабрики. Господдержку инвестору предоставят в виде субсидирования налога на имущество на сумму около 40 млн рублей.

3-е место. «Алтай-Кокс». 4,8 млрд рублей

Предприятие Владимира Лисина завершило в прошлом году внедрение технологии трамбования угольной шахты на пятой коксовой батарее. Торжественное открытие прошло в сентябре. Производственная мощность модернизированной коксовой батареи составляет 1,1 млн тонн кокса в год.

ОАО «Алтай-Кокс» Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Экономический эффект: снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологического процесса от входящего угля в Заринске до получения готового чугуна в доменном производстве «Новолипецкого металлургического комбината».

4-е место. «Кучуксульфат». 2,25 млрд рублей

В поселке Степное Озеро предприятие завершило строительство нового цеха ТЭЦ. Устаревшее энергооборудование было полностью заменено на новое, современное и энергоэффективное.

«Кучуксульфат». kuchuk.ru.

Как подчеркнул министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, реализация инвестпроекта позволит существенно улучшить технологические процессы на предприятии.

5-е место. «Мария-Ра». 2 млрд рублей

Торговая сеть Александра Ракшина инвестировала в строительство крупного логистического центра. Да, он откроется совсем скоро не на Алтае, а в Кемерове. Но инвестиции-то наши.

Сергей Цивилев и Евгений Ракшин осматривают площадку будущего логистического центра. Администрация Кемеровской области.

Как рассказывал Евгений Ракшин, «объект будет запущен в апреле-­мае, это 30 тыс. квадратных метров площадей и 800 рабочих мест». Выбор в пользу Кузбасса был сделан потому, что региональные власти проявили максимальную заинтересованность в сотрудничестве с «Марией-Ра». Проект был на контроле у губернатора С­ергея Цивилева.

6-е место. «СГК». 1,8 млрд рублей

В рамках реализации концессионного соглашения генерирующая компания продолжает модернизацию теплосетей в Барнауле, Рубцовске, а с 2021 года и в Бийске. Причем в наукограде «СГК» рассчитывает реализовать долгосрочный инвестиционный проект общей стоимостью около 1,8 млрд рублей — этот объем мы и вынесли в заголовок.

Уголь на алтайских станциях СГК. Источник: sibgenco. online

На первом этапе в зону ответственности СГК перейдут 26 котельных, часть из них будет переведена с угля на газ. Также планируется взять по концессии на обслуживание 110 км тепловых сетей. Объем инвестиций на 2021 год в Бийске был заявлен на уровне 325 млн рублей.

7-е место. «Троицкий маслосыродел». 1,16 млрд рублей

Новое производство сыра в Троицком районе открыла ГК «Киприно». На новых мощностях она будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами и сроком созревания до шести месяцев.

Структура инвестиционных затрат. ИД «Алтапресс», Министерство экономического развития Алтайского края 8-е место. Барнаульский завод кузнечно-прессового оборудования. 652 млн рублей

В прошлом году на предприятии стартовал проект по изготовлению тяжелых дисков и колес для крупной сельхозтехники. Диаметр дисков — от 25 до 54 дюймов. «В России такую продукцию в настоящий момент никто не делает», — отметил генеральный директор предприятия Сергей Ферапонтов.

День поля-2019. Кировец. Анна Зайкова , altapress.ru.

Объем инвестиций (при поддержке краевого фонда развития промышленности) позволит наладить выпуск около 80 тыс. стальных дисков в год.

9-е место. Центр ядерной медицины ( МИБС). 512 млн рублей

В Барнауле в июне открылся Центр ядерной медицины, инвестором выступил Медицинский институт Березина Сергея (МИБС). Важнейший проект инициировал бывший губернатор края Александр Карлин, который активно взаимодействовал с основателем института Аркадием Столпнером. При этом весь объем инвестиций — частный. Край предоставил только не менее важную часть проекта — земельный участок.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Площадь центра — около 4 тыс. кв. метров. Здесь планируют проводить ежегодно 4 тыс. исследований ПЭТ/КТ, 5 тыс. исследований компьютерной томографии и 10 тыс. исследований МРТ.

10-е место. Барнаульский молочный комбинат. 479,4 млн рублей

В прошлом году БМК завершил значительную модернизацию двух сыродельных предприятий в Красногорском районе. Современными стали «Карагужинский маслосырзавод» и «Быстрянский маслосырзавод».

Председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония Анна Зайкова

Как ранее сообщал председатель совета директоров БМК Гарри Шония, в Быстрянке после масштабной модернизации в несколько раз вырос объем переработки молока, расширился ассортимент. В Карагуже осуществлена автоматизация производства, что повлекло за собой увеличение объема переработки молока.