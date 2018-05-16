В "Росводоканале" рассказали о проблеме задолженности абонентов

Татьяна Колганова,

коммерческий директор "Росводоканал Барнаул":

Татьяна Колганова.

— Проблема задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения не теряет своей актуальности. В прошлом году она выросла до 680 млн рублей. На ухудшении ситуации сказалось изменение законодательства: введение нормативов на содержание общедомового имущества (СОИ) увеличило задолженность управляющих компаний и серьезно поколебало финансовое положение многих из них.

Однако есть и другая причина – коммунальная культура потребителей. Мы говорим в первую очередь о физических лицах – жителях нашего города, но практически в той же мере это касается и юридических лиц. До сих пор бытует мнение, что вода – это бесплатный ресурс, который абонент получает по умолчанию. Однако это не так. Все коммунальные блага – вода, электричество, тепло – требуют затрат на производство и поставку. В нашем случае речь еще идет и об отводе стоков и их очистке. Эти затраты должны быть оплачены. Ведь ни у кого не возникает мысли о бесплатных продуктах питания? По умолчанию покупатели понимают, что их нужно произвести, это требует расходов, которые они оплачивают при покупке. То же самое в такой же степени касается и коммунальных ресурсов.

Однако потребители прибегают к целому ряду уловок, по сути – пользуются ресурсом незаконном. Если говорить о многоквартирном доме – это могут быть магниты на счетчиках, уменьшение показаний счетчиков при их передаче, намеренная оплата по нормативам и просто – накопление долгов. В частном секторе жители незаконно врезаются в водопроводы. Однако нужно понимать, что в данном случае жители обманывают сами себя.

Искажая данные приборов учета, передавая неверные показания или не передавая их вообще, оплачивая по нормативу, потребители провоцируют ситуацию роста расходов на СОИ. Поставленный объем ресурса учитывается общедомовым прибором учета, и он в любом случае должен быть оплачен. Например, если в дом "зашло" 100 кубических метров воды, а распределилось на показаниям приборов учета и нормативам только 70, то оставшиеся 30 будут распределены на СОИ. Отсюда в том числе проблема их высоких показателей. То есть за нерадивого соседа, который вмешался в работу прибора учета в итоге заплатит весь дом. И он в том числе.

В частном секторе житель, незаконно подключившийся к водопроводу, может нарушить работу всей системы – повредить трубопровод или лишить соседей воды. В летний период разница между начисленным и поставленным ресурсом может достигать 50%!

Как решить эту проблему? Простая формула: оплати то, что потребил в полном объеме. У потребителя всегда есть возможность контролировать количество потраченного ресурса и свои расходы – например, отремонтировать неисправную сантехнику, уменьшить потребление воды. Это очень актуально в поливной сезон, который у нас уже начался. В это время резко вырастают расходы у тех, кто не установил приборы учета: плата начисляется по нормативу на всю площадь участка, не занятого жилыми постройками. Мнимая экономия на приборе учета – многие не хотят ставить счетчики, потому что зимой выгоднее оплачивать по нормативу, оборачивается большими расходами и долгами в летний период. Кроме того, сейчас приняты новые нормативы на водоснабжение и водоотведение.

Мы призываем всех жителей – и многоквартирных домов, и частного сектора – быть ответственными. Осознавать, что вода – это товар, который необходимо оплачивать и делать это вовремя. Мнимая экономия и позиция "платить не буду и ничего не сделаете" оборачивается ростом расходов. В настоящий момент активизируется работа по ограничению должников от услуг водоснабжения и водоотведения, а также работа по поиску самовольщиков. А чтобы подключить ресурс обратно – нужно будет оплатить не только долг, но и пеню, а также работу сотрудников водоканала по отключению и подключению. Так, имея долг меньше 1 тысячи рублей, в итоге можно заплатить более 15 тысяч. А также лишится права выезда за границу или получить исполнительный лист от судебных приставов.

Оплачивайте услуги водоканала вовремя.