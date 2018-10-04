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Ползуновская языковая школа открыта в АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет им. И. И Ползунова приглашает изучать иностранные языки на базе Ползуновской языковой школы.

Ползуновская языковая школа открыта в АлтГТУ.
Ползуновская языковая школа открыта в АлтГТУ.
Источник: Алтайский государственный технический университет им. И.И Ползунова

Ползуновская языковая школа ведет набор в группы по изучению английского, французского, китайского и немецкого языков для желающих разных возрастов. Так, для школьников открыты программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, для взрослых и детей организованы специализированные курсы.

Занятия будут проходить в группах до 6 человек в удобное время. Формирование групп будет осуществляться в зависимости от уровня владения иностранными языками (от нулевого до продвинутого). По окончанию обучения выдается сертификат установленного образца.

Подробную информацию и записаться можно по телефону (83852) 29−87−50, эл. почте rcicaltstu@mail.ru. Занятия будут проходить в новом корпусе АлтГТУ (ул. Димитрова 73).

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