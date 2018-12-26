100 дней Томенко: altapress.ru разобрал преимущества, возможности и угрозы губернатора

26 декабря исполняется ровно 100 дней, как Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края. И хоть он уже опытный политик, изначально управленческую школу прошел в бизнесе. Поэтому altapress.ru решил оценить работу главы региона с помощью бизнес-инструмента — SWOT-анализа*: мы попытались разобраться в слабых и сильных сторонах Томенко и оценили внешние возможности и угрозы для него.

S — сильные стороны

1. Хорошая управленческая школа. Виктор Томенко сделал карьеру менеджера на «Норильском никеле», причем в сфере экономики и финансов — во время масштабных преобразований на предприятии. Он также шесть лет управлял Заполярным филиалом — большим производственным комплексом с десятками тысяч сотрудников.

2. Многолетнее руководство правительством Красноярского края. На нас решили не ставить эксперимент и присылать какого-нибудь замминистра из Москвы, дабы он набрался опыта и «оперился» в провинциальных реалиях. Томенко, во-первых, сибиряк, да еще и с Севера, то есть представляет, как работают коммунальные и прочие системы в условиях нашего климата. Во-вторых, он руководил хозяйством большого региона, то есть четко понимает специфику бюджетов, структуру ответственности и т. д. В-третьих, Томенко — устойчивый политик: на прежнем месте работы он «пережил» трех губернаторов.

Заявление по Каменскому району Виктор Томенко сделал в ходе визита министра энергетики РФ Александра Новака ( справа). Анна Зайкова.

3. Хорошие друзья и знакомые. Томенко со школы дружит с Александром Новаком, сегодня — министром энергетики России. Они вместе занимались баскетболом, окончили один вуз. Выпускник этого же вуза — заместитель Новака Алексей Текслер.

Томенко в одно время работал на «Норникеле» с будущим российским вице-премьером Ольгой Голодец, которая до этого восемь лет была заместителем гендиректора предприятия по персоналу и социальной политике.

На тот момент будущий губернатор края проходил нашумевшую программу подготовки кадрового резерва вместе с Михаилом Котюковым, министром науки и высшего образования России.

Новак и Котюков уже побывали в Алтайском крае после приезда сюда Томенко.

Виктор Томенко прилетел в Барнаул. katun24.ru

4. Высокая работоспособность. Как только Томенко приехал в Барнаул и приступил к делам, первое, что стали говорить: он работает до ночи и того же требует от подчиненных. Позже стало ясно, что допоздна на работе сидят не все и не всегда, но собственный темп губернатор держит.

5. Сторонник конкретики. Это, например, следует из его манеры ведения заседаний правительства. Некоторые члены новой команды, благополучно перешедшие из старой, по привычке докладывают о «приростах» и «привесах», топят в десятках цифр. Раз за разом Томенко, задавая им десятки вопросов, просит говорить о конкретном — что делается по данному вопросу, почему именно это и почему именно так. Часто вопросы ставят чиновников в тупик, получить ответы удается не всегда.

W — слабые стороны

1. Долго принимает решения. Томенко еще во время предвыборной кампании сказал, что радикальных, молниеносных решений ждать от него не нужно — ему надо войти в курс дела, и вообще рубить сплеча — это не про него. Но все ждали. Прежде всего — решений по вопросам кадров и улучшения бизнес-климата. Но он и правда не торопился. В какой-то момент отсутствие действий со стороны губернатора стало вызывать разочарование.

Антон Висльев и Михаил Дайбов. Олег Богданов , altapress.ru

2. Спорные кадровые решения. Из 40 руководителей министерств и ведомств, обозначенных сейчас в структуре, пятеро приехали из Красноярского края по приглашению Томенко. Они — его опора в совершенно новых обстоятельствах.

Еще семь человек — приглашенные со стороны, из других организаций, но в целом тоже местные. А 25 — люди, которые и прежде работали в краевых органах на руководящих должностях. Они символизируют опору на местных специалистов и тезис Томенко о том, что революций он проводить не собирается. Но и они же — участники той команды и носители той манеры управления, от которой и жители, и элиты устали до зубовного скрежета.

Отдельные решения и вовсе вызвали откровенное недоумение. Скажем, возвращение в строй, хоть и на куда более скромные должности, бывших вице-премьеров Надежды Капуры и Андрея Щукина, экс-министра соцзащиты Михаила Дайбова.

Три должности, две из которых вице-премьерские, и вовсе остаются вакантными.

21 июля Виктор Томенко побывал в Ребрихинской и Романовском районах Дмитрий Лямзин

3. Нежелание быть лидером мнений в медиапространстве. Мы бы не стали категорично называть Томенко закрытым губернатором. В поездках он с самого начала доброжелательно и открыто общается с жителями, не бежит от острых вопросов. Время от времени дает интервью — правда, на наш взгляд, очень уж гладкие и в основном государственным СМИ.

Однако он считает, что комментировать проблемы и ЧП должны те, кто за них несет прямую ответственность. Условно, если в Барнауле авария — то мэр Сергей Дугин, если в школе травля — то чиновники от образования. Однако в крае, где долгие годы главным ньюсмейкером и комментатором был по сути один человек, другие это делать разучились. Да и желанием не горят. В результате создается информационный вакуум, который плохо влияет на реноме губернатора и, главное, оставляет жителей без внятного понимания позиции властей.

4. Недостаточное знание региона. Назначение Томенко и смена кадров изменили расклад сил в регионе и где-то — правила игры. Но не разрушили систему совсем. Губернатор, работающий в крае только полгода, может не знать тонкостей, не обладать информацией в полном объеме. Поэтому сохраняются риски: насколько уверенно он сможет управлять системой, нивелировать действия тех, чьи интересы ущемили.

O — возможности

1. Огромный кредит доверия, который ему оказали жители и бизнес-элита края. Запрос на смену политического курса в Алтайском крае был настолько велик, что Томенко простили его навязанность краю со стороны Москвы, его полное незнание нашего региона и даже первоначальную привычку летать на вертолетах, унаследованную с Севера, где это норма жизни.

В принципе, у Томенко есть возможность проводить достаточно серьезные реформы в регионе при условии, что он будет заранее, внятно и аргументированно объяснять людям, зачем это нужно. Остается не растерять этот запас доверия.

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев посетил Барнаул Антон Федотов , www. altairegion22.ru

2. Потенциал для инвестиционного развития. Неоднократно представители бизнеса жаловались на недружелюбные условия реализации проектов в крае. Многие ждали нового губернатора, о чем во всеуслышание заявил глава ГК «Черкизово» Игорь Бабаев, купивший за 4,6 млрд предприятие «Алтайский бройлер».

Один из новых членов правительства рассказал altapress.ru, что был обескуражен тем числом жалоб на препятствия к развитию бизнеса, которые он получил, заступив на пост.

Главное, чего ждут инвесторы, — понятных и единых для всех правил игры, равных возможностей. Вице-премьер Иван Кибардин сообщил, что его ближайшая задача — уйти от запретительного характера работы инспекций. А сам Томенко заявил, что инвесторов готовы встречать с хлебом-солью.

Отдельной победой Томенко может стать реализация крупного инвестпроекта федерального уровня, если ему удастся такой сгенерировать и отстоять, используя свои лоббистские возможности.

3. Повышение качества жизни людей. Рост благосостояния жителей — пока главная цель, которую провозгласил Томенко, обескураженный уровнем доходов населения края.

Эта возможность напрямую проистекает из второй — чем активнее будет развиваться бизнес, чем более емкие проекты станут запускаться в крае, тем больше шансов, что зарплата повысится.

Надеяться на бюджет почти бессмысленно: объемы регионального кошелька значительно не возрастут, а значит, если увеличить ту его часть, что идет на зарплаты, просядут другие: меньше отремонтируют дорог или детсадов и школ.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе Анна Зайкова

Кроме того, Томенко может проанализировать структуру соцучреждений края и определить наконец, что требует реорганизации, а что надо оставить. Некоторые обнадеживающие фразы он уже говорил, например насчет желания сохранять малокомплектные школы в селах. В эту же копилку — решение не закрывать дома престарелых.

4. Завоевать уважение жителей края. А для этого нужно с ними разговаривать. Не просто вещать, наставлять, поучать или упрекать в разгильдяйстве, а общаться, слышать их. Здесь играет большую роль медийный блок правительства — как он построит эту работу Томенко. Но от него самого будет зависеть главное — желание делать это. Заслужить уважение жителей — умение крайне редкое у современных чиновников. Если Томенко это удастся, он приобретет огромный вес именно как политик.

T — угрозы

1. Качество команды. У Томенко возникли большие проблемы с подбором кадров — выбора почти не было. Несколько человек, которым предлагали посты, попросту отказались. Кого-то, по неподтвержденной информации, не согласовала Москва.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Территория, которая годами зачищалась от каких-либо альтернативных лидеров мнений, не смогла предложить харизматичных и грамотных управленцев. В результате большая часть новой команды губернатора — выходцы из старого состава.

А принципы работы и требования у бывшего и действующего губернаторов разные. Томенко ждет конкретных предложений, инициатив, свежих идей, пусть заимствованного, но полезного опыта, нестандартных подходов, реальной персональной ответственности — всего того, что пресекалось прежде. Сумеют ли перестроить работу и — главное — сознание члены правительства, остается основным вопросом.

2. Тяжелая экономическая ситуация в стране. В 2019 году ожидается вступление в силу законов, которые здорово облегчат кошельки граждан и бизнеса.

На 2% повысится НДС, что автоматически приведет к росту инфляции. Кроме того, дважды за год повысят тарифы. Точно возрастет цена на бензин и дизтопливо из-за увеличения акцизов — и тоже минимум два раза за год. Все это однозначно приведет к росту цен на продукты, одежду и обувь, лекарства, другие потребительские товары.

Виктор Томенко. Анна Зайкова

В ряде отраслей заработают новые правила или появятся дополнительные платежи. Скажем, вся строительная сфера перейдет на работу по новому закону, который не позволит работать с деньгами дольщиков напрямую, посредником и регулятором станет банк. Это принципиально изменит систему финансирования строительства жилья и тоже отразится на его цене.

Даже в правительстве края признают, что все эти изменения могут сильно затормозить инвестиционные планы бизнеса. То есть очереди из инвесторов ждать трудно. А значит, экономическая ситуация в крае значительно не улучшится. Хорошо, если не ухудшится.

И это не говоря о соответствующем общем фоне недовольства со стороны граждан. То есть если кто и подложил в новом году самую большую свинью Томенко, так это федеральное правительство.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

3. Вероятность консолидации «старой» команды в борьбе за ресурсы и власть. Очевидно, что отказываться от того и от другого тем, кто раньше имел к ним доступ, сложно. Недовольные подходами новой «метлы» всегда находятся. Вопрос лишь в том, насколько активную позицию они займут и насколько широким и влиятельным окажется их круг.

4. Скрытое наследство. Томенко, по сути, получил кота в мешке. Какое наследство ему досталось, он только узнает. Скажем, серия серьезных коммунальных аварий этой зимой уже вскрыла ряд накопившихся проблем. С качеством муниципальных дорог он уже тоже успел ознакомиться «собственной спиной». Спрогнозировать, где тонко и вот-вот порвется, возможно, будет удаваться не всегда.

* От английского: strengths — «сильные стороны», weaknesses — «слабые стороны», opportunities — «возможности», threats — «угрозы».