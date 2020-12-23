За скобками коронакризиса. Десятка главных событий 2020 года по версии altapress.ru

То, что 2020-й станет «годом коронакризиса», было делом ясным еще в середине лета. Вторая волна эпидемии смыла последние робкие надежды на возвращение к обычному состоянию общества. Жизнь в России, как и во всем мире, превратилась в тяжелую изнурительную работу — заразившиеся, умершие, госпитали, лекарства, поражение легких, оперативный штаб. Военно-медицинская терминология с нами каждый день.

Тем не менее мы отобрали совершенно другие политические, экономические и социальные события, которые будут иметь далекоидущие последствия для Алтайского края. И не важно, быстро мы победим COVID-19 или он еще долго будет жить внутри нас. С пневмонией эти события никак не связаны, по крайней мере прямая зависимость от коронавируса не прослеживается. Это совершенно другие дела, поступки, судьбы, за что мы так ценим жизнь.

1. Конституционная репетиция

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

1 июля в Алтайском крае завершилась, пожалуй, самая эффективная кампания по размещению бюджетных средств. 260 млн рублей, потраченных на голосование по поправкам к Конституции, принесли хорошую (в первую очередь для государственной системы) отдачу.

Явка — 47,5%, поправки одобрили 78,9% жителей края. Уже давно в регионе не было столь пристального интереса электората к процессу голосования по какому-либо политическому вопросу.

Но есть одно очень существенное но. Поддержка конституционных поправок в Алтайском крае получилась ярко выраженной досрочной. В период расширенного предварительного голосования свое мнение в крае высказало больше людей, чем пришедших 1 июля на участки.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Обратите внимание, что уже 21 июля в стране был принят федеральный закон о трехдневном голосовании на любых последующих выборах и референдумах. Дескать, это повысит легитимность результатов. Конечно, это не семь дней, отведенных на голосование по поправкам к Конституции. Но и трех вполне хватит, чтобы получить нужный кое-кому результат на выборах президента, в Госдуму и АКЗС.

Перед «Единой Россией» на выборах в Госдуму поставлена задача взять половину мандатов. А в этом году она утратила большинство в горсоветах Новосибирска и Томска. Ближайшие выборы будут для всех непростыми.

2. Управляй молча

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

14 февраля небольшая горстка барнаульцев выбрала главу города. Депутаты в первую очередь от партии власти не захотели делиться с остальными жителями Барнаула цивилизованным гражданским правом избирать себе градоначальника. Они это сделали кулуарно и самостоятельно.

55-летний Вячеслав Франк почти за год своей работы на посту мэра не дал ни одного развернутого интервью, не высказался открыто и по существу ни по одному острому барнаульскому вопросу. Это настоящее политическое искусство — управлять молча, не поднимая волну и не раскачивая лодку.

Вячеслав Франк , глава Барнаула. Анна Зайкова.

Поддерживаемый строительным лобби (и то далеко не всем), Франк без дублеров исполняет роль мэра-хозяйственника, а не мэра-политика.

Сразу после выборов он сделал лишь одно, но самое важное и очень конкретное заявление: «Воспринимаю губернатора Алтайского края как своего непосредственного начальника». Это чисто по-франковски. Есть начальник — вот пусть он и говорит.

3. Большой элитный передел

Задержание руководителей «Доброго доктора». Скриншот видео altai-krai.sledcom.ru

Кравец, Долгова, Черных, Голубцов, Демин, Канаков, Теплова, Кондратьев, семейный бизнес Трофимовых, Каретников…

Это далеко не полный список алтайских чиновников и депутатов, в отношении которых в 2020 году либо началось, либо закончилось уголовное преследование.

Безусловно, все эти «уголовки» увязать в единое целое было бы обобщением неправильным. Но некоторые «мостики» и «ниточки» легко прослеживаются. Бывший замминистра здравоохранения Елена Кравец получает за взятку в крупном размере не реальный и требуемый прокурором срок, а штраф и лишение возможности занимать госдолжность.

Ирина Долгова. Скриншот видео СК

Да плевать на должность. Публика хохочет от такого вердикта. А вскоре силовики берут под стражу бывшую начальницу Кравец в минздраве, социального вице-губернатора Ирину Долгову. Вы верите в совпадения?

Знающие люди говорят, что громкие уголовные дела напрямую или косвенно используются для начала большого политического или финансового передела. История повторяется — новая элита усиливается, старая вынуждена отступать.

4. Рак страшнее коронавируса

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Главным событием года в здравоохранении мы считаем открытие в Барнауле Центра ядерной медицины. Высокотехнологичная диагностика (ПЭТ, КТ и другие технологии) призвана повысить раннюю выявляемость тяжелых, в первую очередь раковых заболеваний. А рак в Алтайском крае по своим масштабам, пожалуй, пострашнее коронавируса.

Центр ядерной медицины в Барнауле. altapress.ru.

Этот стратегический без преувеличения проект стартовал в 2016 году по инициативе экс-губернатора Александра Карлина. А в его промежуточном финале важны два нюанса. Первый — центр построен на частные средства инвестора Аркадия Столпнера, второй — в нем можно будет обслуживаться по полису ОМС.

5. Врач эту пилюлю уже отменил

Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи , 30 августа 2015 года. kremlin.ru

Продление налоговых каникул, расширение возможности перехода с ЕНВД на патентную систему, снижение налоговой нагрузки на микробизнес — на ноябрьской сессии АКЗС депутаты вдруг сделали неожиданный реверанс в сторону малого бизнеса.

Раньше крупный депутатский олигархат относился к «малышам» на правах старшинства подобающим образом — играйтесь там, в своей песочнице. Но вдруг в сознании АКЗС что-то щелкнуло, и депутаты с разрешения краевого минфина решили изменить свою позицию к так называемым выпадающим бюджетным доходам.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

На самом деле расширение льгот — это тоже всего лишь политическая игра. Если «малышам» не дать сегодня «налогового кислорода», то завтра они закроются или уйдут в тень. Под влиянием коронакризиса гибнет сейчас в первую очередь малый бизнес. Для него главным лекарством является продление ЕНВД на 2021 год.

Но врач эту пилюлю уже отменил.

6. Дорого-богато

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Дмитрий Лямзин.

Главным инфраструктурным событием года в Алтайском крае стала, по нашим оценкам, передача 389 км автодороги от Барнаула до границы с Казахстаном (А-321) из краевой в федеральную собственность.

Еще губернатор Карлин в переговорах с федеральным Минтрансом начинал аккуратно подводить доказательную базу под это важное для краевого бюджета решение. Дескать, дорога, соединяющая два государства, должна и содержаться по федеральным стандартам — дорого и богато.

Александр Карлин и Василий Мотуз. Татьяна Кузьмина

Идею Карлина в сентябре 2020 года оформила команда Томенко. Трасса от Барнаула до Кулунды никуда из края не исчезнет, зато станет обслуживаться по более престижному разряду, а высвободившиеся краевые деньги можно будет использовать на региональные и муниципальные километры.

Кстати, дорожный фонд Алтайского края в этом году вырос до 13 млрд рублей. И это, наверное, сейчас самая вкусная часть бюджетного пирога.

7. В одной лодке

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Если кто и укрепил свои позиции в 2020 году, так это бывший сенатор от Алтайского края, а ныне бизнесмен и общественник Юрий Шамков.

Вообще, далеко не у всех владельцев крупного бизнеса получается находить свободное время для общественной работы. У Юрия Вениаминовича вроде бы получается, и неплохо. Подготовка к этапу Кубка мира по гребле в Барнауле идет полным ходом. Создание современного гребного канала требует сотен миллионов рублей, которые легко нашлись в дотационном краевом бюджете.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Но главное — в 2020 году Юрий Шамков возглавил Общественную палату Алтайского края. И намерен преобразовать ее из «сонного царства» и «приюта пенсионеров», как ее называли раньше, в профессиональный экспертный клуб.

«Прекрасно понимаю, зачем я сюда пришел», — прокомментировал свою новую нагрузку Шамков в интервью «СК» в августе. И мы его тоже прекрасно понимаем.

8. Не хочет расти , зараза!

Чемодан долларов. СС0

По итогам последнего статотчета, средняя зарплата в Алтайском крае за январь — сентябрь составила официальные 28,7 тыс. рублей. Отнимите 13%, и получится то, что людям выдают на руки.

Радости немного — по уровню зарплат Алтайский край плетется на предпоследнем месте в стране, хуже нас живется только в Ивановской области. Даже с помощью пресловутого механизма «бюджетного повышения зарплат, которое потянет за собой реальный сектор» исправить ситуацию правительству Томенко не удалось.

Между прочим, по итогам 2019 года средняя зарплата в крае была чуть меньше нынешнего уровня — 27 956 рублей. Как видите, темпы роста легальных доходов населения в крае такие, что скоро последняя молодежь убежит.

Пока совершенно не понятно, есть ли у власти реальный план кардинального изменения этой печальной ситуации. Скорее всего, нет.

9. Мы так не договаривались

Специалисты СГК ведут реконструкцию участка. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кажется, даже барнаульские бабушки на лавочках знают, что такое модель «альтернативной котельной», на основе которой зашла в Барнаул с инвестициями «Сибирская генерирующая компания». План модернизации теплосетей в краевой столице подразумевал четкую схему: инвестиции — инфляция +2% — тарифы — возврат инвестиций.

Настоящей сенсацией стало то, что с 1 июля 2021 года цена на тепловую энергию для клиентов компании «Барнаульская генерация» (входит в СГК) снизится с 1991,52 рубля за гигакалорию до 1882,47 рубля. То есть станет дешевле на 109,05 рубля.

В СГК проводятся программы газоочистки. Анна Зайкова

В СГК недоумевают и обещают с этим разобраться. Но если это решение опять-таки предвыборное, то разборки можно даже не начинать.

10. Ползком по краю

Газификация. Дмитрий Кудрявцев

Природный газ ползет по Алтайскому краю со скоростью черепахи. До Ребрихи из Барнаула даже ночью в полуобморочном состоянии можно было бы уже пешком дойти, а газ туда так и не привели.

И вот очередное обещание «Газпрома» и краевых чиновников. Подписано программное соглашение, по которому за пять лет компания-монополист обещает инвестировать в регион 59,9 млрд рублей. «Газпром» построит 600 км газопровода с тремя ГРС до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода. Газ должны почуять жители еще четырех районов — Ребрихинского, Топчихинского, Тюменцевского и Целинного.

Алексей Миллер. gazprom.ru

Соглашение — дело нужное. Но в «Газпроме» работают не простачки и не волюнтаристы. Миллер не хуже Томенко умеет считать деньги и будет ориентироваться на региональное газопотребление. Потребляете много — вот вам инвестиции, мало — тогда извините. А пока уровень газификации в крае составляет 13%, и потребление соответствующее.

Для его роста краевым властям нужно серьезно увеличивать корпоративную долю — буквально в разы. Поэтому в правительстве обещают приобщить к природному газу крупные региональные предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетики. Посмотрим, что это за предприятия и согласятся ли переходить на газ угольные лоббисты.