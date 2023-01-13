Отправляемся в столицу: как успеть максимум?

Жители Алтайского края, отправляющиеся в европейскую часть страны с деловой, туристической или иной целью, обычно оставляют от двух до нескольких дней на осмотр столицы и ее достопримечательностей. Подобный отдых в формате «сити-брейк» у жителей регионов сейчас на пике популярности, поскольку не у всех есть время и возможность остаться в столице на неделю или большее число дней. Если вам предстоит поездка в столицу, рекомендуем заранее купить экскурсию по Москве на Спутник8 , мы же расскажем, какие направления можно считать наиболее интересными.

Что посмотреть в первую очередь?

В столице количество экскурсионных программ исчисляется сотнями. Есть среди них классические, необычные, экстремальные, выездные и другие. Что мы рекомендуем посетить:

Обзорная экскурсия по столице. Неважно , интересуетесь ли вы историей и культурой или совершенно равнодушны к ним , увидеть Красную площадь , Воробьевы горы и другие знаковые столичные достопримечательности точно стоит! Средняя длительность «программы» составляет 3−4 часа , но за это время вы увидите по-настоящему много. Смотровые площадки , с которых весь город виден , как на ладони. В городе их несколько , но самые знаменитые и высокие можно найти в «Москва-Сити». Речная прогулка. Еще один прекрасный способ осмотреть столичные достопримечательности за небольшой промежуток времени.

Вы можете выбрать групповую или индивидуальную экскурсию. Посетить практически любую из них можно круглый год, поэтому вам остается лишь выбрать наиболее интересные направления.

Необычные программы

Многие мечтают не просто о знакомстве со столичными достопримечательности, но и о том, чтобы прикоснуться к ее тайнам. Экскурсий к объектам, которые когда-то были засекречены и хранят в себе загадки истории — множество. Вы можете отправиться глубоко под землю, в бункеры, или подняться на крыши сталинских многоэтажек, пройтись по местам съемок культовых фильмов или сериалов или окунуться в историю, отправившись в секретный старинный особняк. Пользуются популярностью и экскурсии по святым местам: храмам, церквям, соборам. Немало тайн хранят в себе знаменитые музеи, главное — выбрать правильное направление для «поиска».

В зависимости от того, как вы привыкли путешествовать, вы можете подобрать индивидуальный тур. Некоторые программы авторские, их проводят для 1−2 человек или малой группы туристов. Есть варианты, рассчитанные на несколько десятков посетителей, одновременно. А если в городе впечатлений вам будет недостаточно, вы всегда сможете отправиться на выездную экскурсию по близлежащим городам и малым населенным пунктам, в том числе по «Золотому кольцу России».

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