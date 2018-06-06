Недвижимость

"Новая Высота" для города: в Барнауле отметили старт продаж квартир в уникальном сити-парке

Сегодня, 14:28.
Реклама

Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте" — жилищном комплексе из пяти домов бизнес-класса на улице Энтузиастов, квартал 2033.

В основу проекта заложена главная идея: абсолютный комфорт личного пространства жильцов. Специалисты компании рассказали гостям, что название "Новая Высота" выбрано не случайно. Новый жилой комплекс от ИСК "Союз" — не только комфортабельное и безопасное жилье для сотен барнаульцев, но и большой шаг для самого застройщика.

Александр Мишустин,
заместитель гендиректора компании "Союз":

— "Новая Высота" — новый для нас проект: для него мы создали нового специализированного застройщика "Главалтайстрой" и передали ему часть полномочий компании "Союз".

Александр Мишустин.
Александр Мишустин.

Специалисты удивили барнаульцев необычной, стильной презентацией ценностей компании: внимание к экологии символично отразили в растительном декоре, а стремление к развитию и покорению новых высот — в оттенках синего цвета. Первые лица предприятия рассказали о планах застройщика и главных "фишках" нового проекта.

ИСК "Союз" реализует политику президента и правительства — создает комфортные условия для жизни россиян. Главной "фишкой" жилого комплекса станет создание уникального сити-парка. Это значит, что 40% территории займут зеленые пространства, будут построены площадки воркаута, роллердромы и скейт-парки, велосипедные дорожки и велопарковки, зоны для йоги и отдыха, фонтан.

Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".
Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".

На празднике барнаульцам представили детали проекта ЖК "Новая Высота":

  • По территории сити-парка смогут комфортно передвигаться люди с ограниченной мобильностью.
  • Дворовые пространства закроют от автомобилей.
  • В каждом из пяти домов планируется подземная парковка.
  • Проект предусматривает небольшое количество квартир на этаже и современные лифты, которые движутся со скоростью 2 метра в секунду.
  • Использование керамического кирпича позволит сделать дома "Новой Высоты" изящными. Этот материал служит столетиями, не теряя эксплуатационных и эстетических качеств.
  • Территория сити-парка будет освещена энергосберегающими и солнечными лампами.
Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".
Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".

Еще одно существенное преимущество: строящийся жилой комплекс "Новая Высота" в квартале 2033 расположен рядом с действующими школами, детскими садами, магазинами, предприятиями и другой социальной инфраструктурой.

На празднике присутствовали партнеры "Союза" — представили банков, которые готовы поддержать будущих жильцов доступной ипотекой. Это Сбербанк, ВТБ, "Россельхозбанк", "Газпромбанк" и "Альфа-банк".

Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".
Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".

ИСК "Союз" предлагает клиентам решения, которые позволяют поднять жизнь на качественно новый уровень. В честь старта продаж квартир в "Новой Высоте" группа компаний "Союз" сделала гостям праздника потрясающий сюрприз, подарив каждому шанс почувствовать себя на высоте в прямом смысле этого слова. Среди всех участников праздника разыграли полет на вертолете. Сразу трое счастливчиков смогли посмотреть на Барнаул с новой для себя высоты.

Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".
Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте".

Проектная декларация размещена на сайте: www.glavaltaystroy.com

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Пролетарская, 150 Пролетарская, 150
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"One Loft" "One Loft"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 40 ул. Никитина, 40