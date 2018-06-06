"Новая Высота" для города: в Барнауле отметили старт продаж квартир в уникальном сити-парке

Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Александр Мишустин. Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Елена Греб (слева). Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Елена Греб. Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Елена Греб (слева). Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова. Группа компаний "Союз" вместе с барнаульцами отпраздновала начало продаж квартир в "Новой Высоте". Фото : Анна Зайкова.

В основу проекта заложена главная идея: абсолютный комфорт личного пространства жильцов. Специалисты компании рассказали гостям, что название "Новая Высота" выбрано не случайно. Новый жилой комплекс от ИСК "Союз" — не только комфортабельное и безопасное жилье для сотен барнаульцев, но и большой шаг для самого застройщика.

Александр Мишустин,

заместитель гендиректора компании "Союз":

— "Новая Высота" — новый для нас проект: для него мы создали нового специализированного застройщика "Главалтайстрой" и передали ему часть полномочий компании "Союз".

Специалисты удивили барнаульцев необычной, стильной презентацией ценностей компании: внимание к экологии символично отразили в растительном декоре, а стремление к развитию и покорению новых высот — в оттенках синего цвета. Первые лица предприятия рассказали о планах застройщика и главных "фишках" нового проекта.

ИСК "Союз" реализует политику президента и правительства — создает комфортные условия для жизни россиян. Главной "фишкой" жилого комплекса станет создание уникального сити-парка. Это значит, что 40% территории займут зеленые пространства, будут построены площадки воркаута, роллердромы и скейт-парки, велосипедные дорожки и велопарковки, зоны для йоги и отдыха, фонтан.

На празднике барнаульцам представили детали проекта ЖК "Новая Высота":

По территории сити-парка смогут комфортно передвигаться люди с ограниченной мобильностью.

Дворовые пространства закроют от автомобилей.

В каждом из пяти домов планируется подземная парковка.

Проект предусматривает небольшое количество квартир на этаже и современные лифты, которые движутся со скоростью 2 метра в секунду.

Использование керамического кирпича позволит сделать дома "Новой Высоты" изящными. Этот материал служит столетиями, не теряя эксплуатационных и эстетических качеств.

Территория сити-парка будет освещена энергосберегающими и солнечными лампами.

Еще одно существенное преимущество: строящийся жилой комплекс "Новая Высота" в квартале 2033 расположен рядом с действующими школами, детскими садами, магазинами, предприятиями и другой социальной инфраструктурой.

На празднике присутствовали партнеры "Союза" — представили банков, которые готовы поддержать будущих жильцов доступной ипотекой. Это Сбербанк, ВТБ, "Россельхозбанк", "Газпромбанк" и "Альфа-банк".

ИСК "Союз" предлагает клиентам решения, которые позволяют поднять жизнь на качественно новый уровень. В честь старта продаж квартир в "Новой Высоте" группа компаний "Союз" сделала гостям праздника потрясающий сюрприз, подарив каждому шанс почувствовать себя на высоте в прямом смысле этого слова. Среди всех участников праздника разыграли полет на вертолете. Сразу трое счастливчиков смогли посмотреть на Барнаул с новой для себя высоты.

Проектная декларация размещена на сайте: www.glavaltaystroy.com