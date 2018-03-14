Сельчанка устроилась на работу в Барнауле по фальшивому диплому

Сегодня, 09:10.
Происшествия

Жительницу села Ребриха обвиняют  в использовании подложного диплома, сообщает прокуратура Алтайского края.

Диплом о высшем образовании.
Диплом о высшем образовании. Фото из архива редакции.

Женщина принесла в отдел кадров фальшивый диплом, чтобы получить должность. Сельчанка успела поработать два месяца.

Позднее при проверке подлинности диплома выяснили, что женщина не училась, а купила диплом в 2007 году за 17 тысяч рублей. Она нашла объявление в газете.  

Злоумышленнице грозит штраф, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

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