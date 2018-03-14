Сельчанка устроилась на работу в Барнауле по фальшивому диплому

Жительницу села Ребриха обвиняют в использовании подложного диплома, сообщает прокуратура Алтайского края.
Женщина принесла в отдел кадров фальшивый диплом, чтобы получить должность. Сельчанка успела поработать два месяца.
Позднее при проверке подлинности диплома выяснили, что женщина не училась, а купила диплом в 2007 году за 17 тысяч рублей. Она нашла объявление в газете.
Злоумышленнице грозит штраф, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.
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