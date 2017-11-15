Выбери победителя конкурса эссе "«Госуслуги» проще, чем кажется"

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Читайте эссе финалистов конкурса

Балахнин И.А.

Барабанова Евгения

Бернд Екатерина

Булгаков Антон

Волков Николай

Дроздова Татьяна

Жихарева Виктория

Кашлева Марина

Крюкова Карина

Лебедева Анастасия

Лямкова Ирина

Медведева В.В.

Менщикова Валерия

Нежибецкая А.А.

Полухин А.С.

Проскурякова Анастасия

Снесарева Екатерина

Соснина Екатерина

Шаратова Елена

Шевчук А.С.

Шерстюкова Анастасия

Ягудин Камаль

Отборочный этап конкурса проводился ИД "Алтапресс" совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" с 18 сентября по 12 ноября 2017 года. В нем могли участвовать школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Призы — планшет Samsung GALAXY Tab A, смартфоны Sony XPERIA M5 Dua, HTC One X10 DS.

Подробнее о конкурсе читайте здесь >>

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