Altapress.ru вспоминает о лучших, по нашему мнению, гастрономических фестивалях и праздниках в Алтайском крае. Одни вот-вот наступят, а под другие нужно оставить место в желудке в следующем году. А еще мы расскажем, почему для туристической популярности региона - это большой плюс.

«Мясной замес»

Где: с. Дружба, Целинный район.

Когда: 13 июля 2024.

«Мясной замес» — гастрономический фестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени. В этом году он пройдет всего лишь в третий раз, но он уже успел привлечь внимание туристов и любителей вкусной еды.

На празднике проводят бесплатные мясные дегустации, розыгрыши блюд от шеф-поваров, профессиональные кулинарные баттлы, концерты.

В этот раз участники поставят рекорд Алтайского края. Здесь зажарят целого быка на вертеле по средневековому рецепту.

"Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова "Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова "Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова "Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова "Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова "Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова "Мясной замес", 2023 год. Екатерина Карзова

Историческую тему поддержит лагерь, куда можно заглянуть в гости к реконструкторам. Они также проведут старинные игры: новгородские городки, лучный тир и петанк.

Специальным гостем на музыкальной части праздника станет этно-исполнитель Добрыня Сатин с проектом Todosh. Через песни зрители погрузятся в атмосферу шаманской мистерии.

А на бесплатном оборудованном пляже гости фестиваля могут заняться сапсерфингом.

Эпицентр фестиваля – огромный фудкорт на тюках сена с веселыми пледами. Сюда стекаются гости фестиваля с лагманом, бургерами, стейками, пловом, холодным лимонадом, пивом и многим другим.

«Клевое место»

Где: озеро Песчаное, Бурлинский район.

Когда: 20 июля 2024 года.

Эта суббота станет рыбным днем.

С утра и до вечера участники праздника будут соревноваться в рыб­ной лов­ле, учиться готовить уху, коптить рыбу и плести сети на мастер-классах, присматривать гостинцы на ярмарке рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Рыбный гастрономический фестиваль Павел Запруднов Рыбный гастрономический фестиваль Павел Запруднов

И, конечно, смотреть концертные номера и участвовать в играх. А еще оценивать творческие работы из рыбьей чешуи и костей.

Венец гастрономической части – конкурсы на лучшую уху, приготовленную на костре, и рыбный пирог.

«Ах, фест»

Где: с. Алтайское, Алтайский район.

Когда: июнь-июль 2025.

Этот фестиваль соединил понятия «вкусно», «правильное питание» и «алтайские продукты».

Гости «Ах, феста» своими глазами наблюдают, как повара создают новую алтайскую кухню из местных продуктов. В состав каждого блюда обязательно входят травы — измельченные или в виде экстрактов.

В 2024 году фестиваль посвятили грибам, которые добавляли в каждое блюдо. В частности — березовой чаге. На праздник, как всегда, приехали лучшие шефы и повара России. К ним присоединились мастера вкуса из Беларуси, Казахстана и Монголии.

На горячее гостям плов с грибами и белорусскую буженину, а на «холодное» — окрошку. Ну и еще с десяток наименований.

Коронное блюдо фестиваля – зеленые вареники кундюбки на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с грибами, все это с алтайским песто.

Его готовит шеф-повар и организатор «Ах!Феста» Константин Михеев: «Есть одна кулинарная книга Алтайского края, где я нашел это название. Оно такое необычное, такое вкусное! Чтобы и было вкусно, перепробовал порядка 40 различных вариантов теста для кундюбок», - рассказывал он о своем творении.

В течение всего фестиваля идет концерт с конкурсами в перерывах. Не жалеют организаторы и гастрономических зрелищ, вроде пиццы-акробатики и бармен-шоу.

Чтобы отдохнуть от суеты, можно пройтись по дендрарию, где растут 1,5 видов растений. Здесь и карликовая береза из тундры, и голубые ели, и голубика с чабрецом. Пик цветения как раз обычно приходится на время проведения фестиваля.

«Черемшанская черемша»

Где: с. Черемшанка, Ельцовский район.

Одно из ярких впечатлений в 2023 корреспондентам altapress.ru подарил новый фестиваль с этим забавным названием. Без шуток: вспоминаем чаще, чем поездку в Улан-Батор.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

А все дело в том, что это просто душевный сельский праздник. Хозяйки из разных сел района за длинными столами приготовили и бесплатно угостили всех блюдами с добавлением черемши. В тарелках были зеленые бутерброды, окрошка, пироги, ватрушки и даже пицца.

В этих местах черемша растет «футбольными полями».

Пока смотрели концерт местных коллективов, смеялись, наблюдая за веселыми конкурсами и нахваливали окрошку, встретили известного алтайского орнитолога Алексея Эбеля. Он рассказал, что сам не прочь приготовить дома тартар с черемшой. А бизнесмен Евгений Кураков («Место пасты») поэкспериментировал и сделал из нее песто. Сколько же интересных вариантов, как применить колбу, мог открыть этот праздник?

К сожалению, в этом году его не было. В Ельцовском районе не знают, сможет ли событие стать ежегодным: есть проблемы с туристической инфраструктурой.

Однако такие фестивали могут привлечь людей в нацпарк «Салаир», считает замдиректора по развитию туризма этого нацпарка Денис Соломахин. Он говорит, что все условия для этого есть: по близкой автомобильной дороге в Кемеровскую область ежегодно проезжают более миллиона автомобилей или как минимум два миллиона человек. Остается только действовать, чтобы обратить на себя их внимание.

Праздник черемши в селе Черемшанка. Екатерина Карзова

Похожей точки зрения придерживается исполнительный директор международной консалтинговой компании в сфере гостеприимства Like4Like Ольга Мальцева.

На конференции по пространственному развитию в Барнауле эксперт рассказала, что гастрономия – отличный инструмент для брэндинга территории (вспомните про выборгский крендель или тульский пряник). Она как внесезонный турпродукт может создавать новые точки притяжения.

«Гастрономия вошла в стратегию гостеприимства Норильска. Из-за новых заведений город-транзит на Таймыр становится местом, где можно задержаться. Сегодня еда – это часть познания мира, эстетическое удовольствие, направление интереса у туристов, - сказала Мальцева. - У «Хилтон» было исследование: 86% их туристов хотят пробовать местные блюда, гастрономические впечатления для них очень важны».

«А – это где вкусно»

Где: некоторые рестораны Барнаула, Бийска и Бирюзовой Катуни.

Когда: ноябрь-декабрь.

А вот и еще пример, как еду используют как турпродукт. К фестивалю «Алтайская зимовка» десяток алтайских рестораторов готовят специальное меню, в которых блюда состоят из алтайских продуктов и нередко сделаны по старинным рецептам.

Жареный папоротник, бифштекс из марала, строганина – это и многое другое могут предложить официанты.

Блюда "Алтайской зимовки". "Ползуновъ". Анна Зайкова. Блюда "Алтайской зимовки". "Ползуновъ". Анна Зайкова. Блюда "Алтайской зимовки". "Ползуновъ". Анна Зайкова.

Начали подготавливать такое меню еще в 2022 году.

Все перечисленное – лишь капля. Не говоря о «Медовом Спасе» или фестивалях сыра, малосольного огурца, на любом большом спортивном или культурном событии достаточно еды. Чего только стоят грядущие «Шукшинские дни на Алтае»?

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