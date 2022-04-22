22 апреля
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Здоровье

«Выпрыгивает» из груди. По каким симптомам распознать болезни сердца и как улучшить его работу

Число людей, страдающих болезнями сердца, стремительно растет. Как вовремя распознать проблему и чем поддержать работу органа — в нашем разборе.

Сердце.
Сердце.
СС0.
1
Общие симптомы сердечных заболеваний
  • Кашель. Кстати, он может усиливаться, когда человек лежит.
  • Боли в груди или области позвоночника.
  • Слабость.
  • Могут дрожать пальцы.
Пальцы, рука.
Пальцы, рука.
СС0
  • Бледная кожа.
  • «Синие» губы, мочки ушей и ногти.
  • Всегда повышенное или, наоборот, пониженное давление.
  • Возникают проблемы с частотой пульса и сердечным ритмом.
  • Отеки голеней.
  • Ощущение нехватки воздуха.
  • Регулярно болит голова.
  • Частые обмороки.
  • Тяжело и больно ходить.
2
Как избежать болезней сердца, вовремя их выявить?

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует:

  • после 20 лет ежегодно измерять артериальное давление;
  • каждые 4 года делать липидограмму (исследует уровень жиров в крови. — Прим. ред.);
  • контролировать уровень сахара в крови после 40−45 лет;
  • обращаться к кардиологу, если есть жалобы.
Сердце, кардиограмма.
Сердце, кардиограмма.
СС0
3
Кому и почему надо обследоваться чаще?

Обследоваться чаще рекомендуют, если есть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

4
А лишний вес может навредить сердцу?

Да. Висцеральный жир (при большом объеме талии) обволакивает органы и прорастает сквозь мышцы. При этом он вырабатывает гормоны, белковые соединения и другие вредные вещества. Они, в свою очередь, провоцируют опасные заболевания.

Об этом рассказал «Аргументам и Фактам» эндокринолог Алексей Калинчев.

Фигура, избыточный вес.
Фигура, избыточный вес.
СС0

Так, из-за лишнего веса возникают:

  • ишемическая болезнь сердца,
  • хроническая сердечная недостаточность,
  • инфаркт миокарда,
  • нарушение сердечного ритма,
  • инсулинорезистентность,
  • сахарный диабет.
5
Что такое стенокардия, и какие от нее боли?

Стенокардия — это «подвид» ишемической болезни. Она возникает, если нарушено кровообращение сердца. К примеру, при спазме или атеросклерозе артерий.

Как пишет novostivl.ru, при стенокардии боль может проявиться в:

  • животе,
  • плече,
  • голове,
  • зубах.
Зубы.
Зубы.
СС0
6
Какие симптомы у ишемической болезни?

Врач Джагдиш Хубчандани перечислил изданию Eat This, Not That! симптомы ишемической болезни. Среди них:

  • дискомфорт,
  • сильная боль,
  • чувство стеснения,
  • тяжесть,
  • одышка,
  • изжога и расстройство желудка.
Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
СС0

«Как правило, болезненные или неприятные ощущения усиливаются во время непрерывного напряжения или стресса. Неприятные ощущения появляются из-за закупорки артерий, которые снабжают кровью сердце, что впоследствии вызывает нагрузку на мышцы этого органа», — уточнил он.

7
Правда, что храп — тоже причина сердечных заболеваний?

Да. Кардиологи-сомнологи Екатерина Племянникова и Татьяна Бродовская подчеркнули: храп может вызвать серьезные болезни.

«Всякий храп рано или поздно может привести к апноэ — остановке дыхания во сне», — отметила Племянникова.
Она добавила, что от этого развиваются:

  • гипертония,
  • ишемия,
  • деменция,
  • импотенция,
  • аритмия,
  • диабет.
Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0

Бродовская также прокомментировала: храп активирует «воспалительный каскад», а еще приводит к механическому стрессу сосудистых стенок и раннему старению сосудов.

8
И боль в горле приводит к проблемам с сердцем?

Да. Отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что воспаление в горле без правильного лечения может привести к осложнениям.

По словам эксперта, боль в горле часто означает проблемы с миндалинами.

«Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины (в простонародье — гланды) могут влиять на сердце», — отметил он.

9
Как сердце изнашивается из-за COVID-19?

После ковида сердце начинает биться быстрее. Это дополнительная нагрузка на орган, пояснила ранее кардиолог Асият Хачирова.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Она поделилась: многие пациенты жалуются, что у них увеличилась частота сердечных сокращений. Это происходит, потому что мышце надо интенсивнее качать кровь — чтобы она лучше циркулировала в ослабленном организме.

10
«Вредная» еда: какой продукт может разрушить сосуды?

Разрушить сосуды и суставы может соль, если в рационе ее много. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на En Son Haber.

«Врачи обращают внимание пациентов на соевый соус. В двух чайных ложках этого продукта содержится примерно 1 грамм соли. Такое же количестве есть в одной сосиске, трех маслинах, кексе и в одной миске чипсов», — передает издание.

Соль, еда.
Соль, еда.
СС0
11
А какие продукты улучшают работу сердца?

Чтобы улучшить работу сердца, врачи советуют есть:

  • гранат,
  • авокадо,
  • яблоки,
Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/
  • рыбу,
  • орехи.
12
Решить проблему: человеку могут пересадить сердце животного?

Да. Несколько месяцев назад 57-летнему американцу Дэвиду Беннетту пересадили сердце свиньи. Операция прошла в университете штата Мэриленд и продлилась 7 часов.

Это первый подобный случай в медицине.

Сердце.
Сердце.
СС0

Перед трансплантацией свинья-донор подверглась генетической модификации: из ее генома удалили три гена, отвечающих за отторжение человеческих. Также в нее добавили гены, которые необходимы для принятия иммунной системы человека

Ранее главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина рассказала, как в регионе будет работать система слежения за «сердечными» больными, чтобы снизить смертность.

А еще altapress.ru собрал 5 правил здорового сердца.

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