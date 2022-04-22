«Выпрыгивает» из груди. По каким симптомам распознать болезни сердца и как улучшить его работу

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А лишний вес может навредить сердцу?

Да. Висцеральный жир (при большом объеме талии) обволакивает органы и прорастает сквозь мышцы. При этом он вырабатывает гормоны, белковые соединения и другие вредные вещества. Они, в свою очередь, провоцируют опасные заболевания.

Об этом рассказал «Аргументам и Фактам» эндокринолог Алексей Калинчев.

Фигура , избыточный вес. СС0

Так, из-за лишнего веса возникают: