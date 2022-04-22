«Выпрыгивает» из груди. По каким симптомам распознать болезни сердца и как улучшить его работу

- Кашель. Кстати, он может усиливаться, когда человек лежит.
- Боли в груди или области позвоночника.
- Слабость.
- Могут дрожать пальцы.
- Бледная кожа.
- «Синие» губы, мочки ушей и ногти.
- Всегда повышенное или, наоборот, пониженное давление.
- Возникают проблемы с частотой пульса и сердечным ритмом.
- Отеки голеней.
- Ощущение нехватки воздуха.
- Регулярно болит голова.
- Частые обмороки.
- Тяжело и больно ходить.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует:
- после 20 лет ежегодно измерять артериальное давление;
- каждые 4 года делать липидограмму (исследует уровень жиров в крови. — Прим. ред.);
- контролировать уровень сахара в крови после 40−45 лет;
- обращаться к кардиологу, если есть жалобы.
Обследоваться чаще рекомендуют, если есть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Да. Висцеральный жир (при большом объеме талии) обволакивает органы и прорастает сквозь мышцы. При этом он вырабатывает гормоны, белковые соединения и другие вредные вещества. Они, в свою очередь, провоцируют опасные заболевания.
Об этом рассказал «Аргументам и Фактам» эндокринолог Алексей Калинчев.
Так, из-за лишнего веса возникают:
- ишемическая болезнь сердца,
- хроническая сердечная недостаточность,
- инфаркт миокарда,
- нарушение сердечного ритма,
- инсулинорезистентность,
- сахарный диабет.
Стенокардия — это «подвид» ишемической болезни. Она возникает, если нарушено кровообращение сердца. К примеру, при спазме или атеросклерозе артерий.
Как пишет novostivl.ru, при стенокардии боль может проявиться в:
- животе,
- плече,
- голове,
- зубах.
Врач Джагдиш Хубчандани перечислил изданию Eat This, Not That! симптомы ишемической болезни. Среди них:
- дискомфорт,
- сильная боль,
- чувство стеснения,
- тяжесть,
- одышка,
- изжога и расстройство желудка.
«Как правило, болезненные или неприятные ощущения усиливаются во время непрерывного напряжения или стресса. Неприятные ощущения появляются из-за закупорки артерий, которые снабжают кровью сердце, что впоследствии вызывает нагрузку на мышцы этого органа», — уточнил он.
Да. Кардиологи-сомнологи Екатерина Племянникова и Татьяна Бродовская подчеркнули: храп может вызвать серьезные болезни.
«Всякий храп рано или поздно может привести к апноэ — остановке дыхания во сне», — отметила Племянникова.
Она добавила, что от этого развиваются:
- гипертония,
- ишемия,
- деменция,
- импотенция,
- аритмия,
- диабет.
Бродовская также прокомментировала: храп активирует «воспалительный каскад», а еще приводит к механическому стрессу сосудистых стенок и раннему старению сосудов.
Да. Отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что воспаление в горле без правильного лечения может привести к осложнениям.
По словам эксперта, боль в горле часто означает проблемы с миндалинами.
«Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины (в простонародье — гланды) могут влиять на сердце», — отметил он.
После ковида сердце начинает биться быстрее. Это дополнительная нагрузка на орган, пояснила ранее кардиолог Асият Хачирова.
Она поделилась: многие пациенты жалуются, что у них увеличилась частота сердечных сокращений. Это происходит, потому что мышце надо интенсивнее качать кровь — чтобы она лучше циркулировала в ослабленном организме.
Разрушить сосуды и суставы может соль, если в рационе ее много. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на En Son Haber.
«Врачи обращают внимание пациентов на соевый соус. В двух чайных ложках этого продукта содержится примерно 1 грамм соли. Такое же количестве есть в одной сосиске, трех маслинах, кексе и в одной миске чипсов», — передает издание.
Чтобы улучшить работу сердца, врачи советуют есть:
- гранат,
- авокадо,
- яблоки,
- рыбу,
- орехи.
Да. Несколько месяцев назад 57-летнему американцу Дэвиду Беннетту пересадили сердце свиньи. Операция прошла в университете штата Мэриленд и продлилась 7 часов.
Это первый подобный случай в медицине.
Перед трансплантацией свинья-донор подверглась генетической модификации: из ее генома удалили три гена, отвечающих за отторжение человеческих. Также в нее добавили гены, которые необходимы для принятия иммунной системы человека
Ранее главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина рассказала, как в регионе будет работать система слежения за «сердечными» больными, чтобы снизить смертность.
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