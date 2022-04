«Выпрыгивает» из груди. По каким симптомам распознать болезни сердца и как улучшить его работу

6

Какие симптомы у ишемической болезни?

Врач Джагдиш Хубчандани перечислил изданию Eat This, Not That! симптомы ишемической болезни. Среди них:

дискомфорт,

сильная боль,

чувство стеснения,

тяжесть,

одышка,

изжога и расстройство желудка.

Живот , боль в животе. СС0

«Как правило, болезненные или неприятные ощущения усиливаются во время непрерывного напряжения или стресса. Неприятные ощущения появляются из-за закупорки артерий, которые снабжают кровью сердце, что впоследствии вызывает нагрузку на мышцы этого органа», — уточнил он.