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Жизнь

Гибель подростка, цены на зерно и новый вице-мэр. Что произошло 3 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 3 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В алтайском селе Усть-Алейка нашли погибшим 13-летнего мальчика, пропавшего накануне. Тело ребенка было обнаружено в колодце на территории промышленной площадки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
  • В алтайском селе Солнечное вот уже седьмой день не работает канализационная насосная станция, а паводковая вода топит дороги, участки и цокольные этажи жилых домов. Проблему пытаются решить местные жители, администрации сельсовета и Первомайского района, а также штаб МЧС.
  • У Барнаула новый первый вице-мэр: с 3 апреля этот пост занял 35-летний Андрей Федоров. Федоров был заместителем главы по градостроительству и земельным отношениям. Ранее, в 2009 году, он работал экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода.
  • Алтайских подростков пытаются отучить от вейпов. Пока получается не очень. Дети парят прямо в школе — а потом лечатся у наркологов и болеют фиброзом в 12 лет. Мы попробовали разобраться, почему не работает пропаганда ЗОЖ и как помочь ребенку справиться с зависимостью.
  • Дистанционное электронное голосование теперь будет и в Алтайском крае. Почитайте о том, как прошла мартовская сессия АКЗС и какие еще решения приняли парламентарии.
  • Председатель Союза фермерских формирований Алтайского края Александр Балаков рассказал о критических ценах на зерно: так, закупочная цена на пшеницу III класса уже опустилась ниже себестоимости. По словам Балакова, если ситуация продлится год-два, мелким хозяйствам грозит разорение.
  • Призыв на военную службу, индексация пенсий, изменения в квитанциях за коммуналку и еще 9 нововведений ждут жителей Алтайского края в апреле-2023. Подробнее о каждом — в нашем обзоре.
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