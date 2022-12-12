12 декабря
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Жизнь

Попробуйте, это классно! Топ-пять новогодних советов от редакции сайта altapress.ru

В преддверии Нового года журнал «Телепарк» и сайт altapress.ru выпустили совместный «вкусный проект» для тех, кто хочет встретить праздник «во всеоружии».

В проекте читайте:

1
Как делают кулинарные шоу и что полезного для себя вы можете из них узнать

&quot;Самый вкусный день&quot;.
«Самый вкусный день».
Пресс-служба телеканала ТВЦ.
2
Как подготовиться к Новому году и как не заблудиться в новогодних елках Барнаула

Новый год. Праздник.
Новый год. Праздник.
freepik.com/lookstudio
3
Какими заморскими блюдами можно удивить гостей и, под какой аперитивчик, вспомнить, как встречали Новый год 20 лет назад

Новый год. Рождество. Уют.
Новый год. Рождество. Уют.
СС0
4
Чем поможет домашняя техника в подготовке к застолью
Мясорубки АПЗ «Ротор».
Мясорубки АПЗ «Ротор».
Фото предоставлено АПЗ «Ротор».
5
Как сделать домашние пельмени да с топленым маслом, как выбрать сыр для сырных блюд и какими морепродуктами себя порадовать
Сыры «ТД «Киприно».
Сыры «ТД «Киприно».
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»

Весь проект — смотрите, читайте, пробуйте по этой ссылке!

С наступающим, ваша редакция!

Журнал «Телепарк» и сайт altapress.ru

Генеральные партнеры проекта: «Ротор», Компания «Киприно»

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