Попробуйте, это классно! Топ-пять новогодних советов от редакции сайта altapress.ru

В проекте читайте:
1
Как делают кулинарные шоу и что полезного для себя вы можете из них узнать
«Самый вкусный день».
Пресс-служба телеканала ТВЦ.
2
Как подготовиться к Новому году и как не заблудиться в новогодних елках Барнаула
Новый год. Праздник.
freepik.com/lookstudio
3
Какими заморскими блюдами можно удивить гостей и, под какой аперитивчик, вспомнить, как встречали Новый год 20 лет назад
Новый год. Рождество. Уют.
СС0
4
Чем поможет домашняя техника в подготовке к застолью
Мясорубки АПЗ «Ротор».
Фото предоставлено АПЗ «Ротор».
5
Как сделать домашние пельмени да с топленым маслом, как выбрать сыр для сырных блюд и какими морепродуктами себя порадовать
Сыры «ТД «Киприно».
Фото предоставлено АО «ТД «Киприно»
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С наступающим, ваша редакция!
Журнал «Телепарк» и сайт altapress.ru
Генеральные партнеры проекта: «Ротор», Компания «Киприно»
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