5 лет назад в Барнауле установили памятник Сеятелю. Как это было

На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru На барнаульскую площадь Октября привезли сеятеля и другие недостающие части памятника "Его Величеству Крестьянину". Фото: Стас Хазиев. altapress.ru Установка памятника Сеятелю на пл.Октября. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Скульптурная композиция изображает сеятеля и маленькую девочку, которые идут по полю на фоне солнечного круга. Автор памятника — московский скульптор Олег Закоморный, который в середине сентября 2012 года сказал в интервью altapress.ru, что не понимает, чем крестьянин так не нравится барнаульцам, и посоветовал к нему привыкать. Прошло пять лет — большинство жителей города последовали совету художника.

Установка

20 августа 2012 года рабочие установили часть конструкции памятника, который официальные лица называли "Его Величеству Крестьянину", а народ тут же переименовал в Сеятеля. Барнаульцы в тот день могли увидеть девочку, деревья и фрагмент солнечного круга. Ранее власти заявляли, что эту скульптуру посвятили переселенцам, приехавшим на Алтай в годы столыпинских реформ.

21 августа на площадь Октября привезли оставшиеся части скульптурной группы и продолжили монтажные работы. Фигура сеятеля долго лежала на тротуарной плитке. Позже ее зацепили краном и подняли на постамент. Памятник задрапировали, чтобы торжественно открыть уже в середине сентября.

27 августа у памятника начали застилать травяной газон. Вокруг постамента сеятеля сделали земляной бугор, который теперь закрывает почти половину основания монумента. В тот же день к закрытому тканью Сеятелю возложили первый букет.

А еще 4 августа барнаульцы увидели постамент для Сеятеля. В тот день рабочие убрали забор, за которым оказалась очищенная от елей площадь и черный куб, на который позднее будут монтировать скульптуру.

4 сентября специалисты из барнаульского "Горсвета" смонтировали освещение площадки вокруг памятника столыпинским переселенцам.

8 сентября у памятника установили скамейки. А автобусную остановку "Площадь Октября" на Ленинском проспекте у здания музея перенесли дальше на несколько метров в сторону Нового рынка. На старом месте остановки поставили ограждение, а на новом появился карман для автобусов.

Открытие

14 сентября в Барнауле отмечали совмещенный праздник: 75-летие Алтайского края и День города. На площади Октября прошло одно из главных событий этого празднования — церемония открытия памятника крестьянам-переселенцам.

На торжественном открытии присутствовало руководство края и города, жители Барнаула и края, гости юбилея из других регионов страны. В церемонии приняли участие военнослужащие роты спецкараула Президентского полка и и Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ.

Во время открытия памятника расплакалась жительница Барнаула Зоя Трухачева, чьи предки были столыпинскими переселенцами.

Зоя Трухачева,

жительница Барнаула:

Первый раз, когда я увидела этот памятник, расплакалась, потому что он настолько точно отражает всю сущность моих предков, которые приехали на Алтай из Воронежской области. Из числа переселенцев были мой прапрадед Ермолай и три его родных брата. Именно они и создали одно из небольших сел — Ермошкины Ракиты, которое впоследствии стало называться Лебедиха — по названию близко расположенного озера. Когда я только увидела памятник и этих летящих лебедей, то заплакала. В этой скульптуре я увидела историю своего рода, который был всегда связан с сельским хозяйством.

Снос Ленина, рубка елей и недовольство горожан

Появлению Сеятеля на площади Октября предшествовали драматические события.

Еще в 2011 году возник вопрос, что будет с памятником Ленину, который с 50-х годов ХХ века украшал площадь Октября (а до Ленина тут возвышался Сталин). Памятник обветшал, никто серьезно не занимался его ремонтом. Местные коммунисты периодически подкрашивали бетонный монумент, но этого было недостаточно.

Скульптура разрушалась, а в начале 2011-го его даже повредили вандалы, отколов кусок облицовки. Но так как у памятника не было хозяина (ни мэрия, ни партия не взяли его на свой баланс), чинить Ленина было некому.

За год до этого власти края озвучили решение о ремонте здания, стоящего за памятником (в нем тогда располагались российско-американская школа и художественный музей). На плане, представленном властями вместо Ленина значилась некая абстрактная фигура.

В декабре 2011 года здание и памятник загородили забором и начали ремонтные работы. Обеспокоенные судьбой бетонного Ильича барнаульские депутаты-коммунисты письменно обратились в мэрию, дать им разъяснение по этому поводу, но ответа до марта 2012-го они так и не получили.

Тогда городская ячейка КПРФ с 1 марта 2012 года начала на площади Октября бессрочное пикетирование против сноса Ленина.

19 апреля стало известно, что памятник Ленину все же демонтируют с площади. 22 апреля в день рождения Ленина коммунисты устроили митинг против сноса. К коммунистам примкнули так называемые "декабристы" и представители "Левого фронта". Всего в акции приняли участие около 50 человек.

Вечером 27 июня на загороженную территорию музейного комплекса на площади Октября в Барнауле приехали монтажники, которые довольно быстро убрали с постамента Ленина. К тому времени само здание школы и музея уже давно было снесено.

В начале июля рабочие вырубили ели, клены, тополя и яблони, стоявшие у памятника и снесенного здания.Тогда же в июле стало известно, что Ленина увезли на завод КЖБИ-2, где он и находится по сей день.

Многие горожане были недовольны этой вырубкой. После того, как "Алтайкрайзаказчик", занимающиеся реставрацией музейного комплекса на площади Октября, выступил с заявлением о том, что спиленные деревья будут заменены на новые, барнаульцы вышли со встречным предложением — высадить деревья, но уже на другом участке площади.

Что было потом

Глава региона Александр Карлин еще 24 августа 2012 года рассказал, что автором идеи установки памятника Сеятелю был Владимир Путин.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Торжественное открытие памятника Сеятелю на площади Октября. Барнаул, 14 сентября 2012 года. Любителям давать оценку романам, которые они не читали, памятникам, которые они не видели, было бы не лишним заглянуть в документы правительства. Там бы они нашли ответ на вопрос: кто, когда принял решение… А то пишут: кто автор? Там и автор указан. Зовут его Владимир Владимирович. Фамилия - Путин, если кто не знает. И там принято решение о том, чтобы воздвигнуть в столице Алтайского края - в Барнауле - памятник крестьянам-переселенцам. Мы это решение руководства страны выполнили. Такие памятники в России раньше еще и не открывались. И такого уровня воздаяния почестей крестьянству не было.

После открытия памятника на сайте администрации края появилось множество положительных отзывов о Сеятеле. Такие высказывания сделали известный художник и скульптор Анатолий Щетинин и известный аграрий Анатолий Игнатович. Архитектор Петр Анисифоров сказал, что "установка таких памятников просто необходима". А руководитель "Алейскзернопродукта" Алла Старовойтова сказала: "Когда я увидела памятник, то поняла, насколько правильно выбран образ".

Тем не менее злые языки долго называли девочку из этой композиции "карлицей" за то, что, по их мнению, она выглядит непропорционально маленькой по сравнению с фигурой сеятеля. Однако "добрые языки" по-домашнему назвали сеятеля Семёном (видимо, от немецкого слова Saemann — сеятель), а девочку — Семёновной.

Сеятель превратился в местный интернет-мем. И уже на второй день после открытия он зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте" и в Twitter'е.

А сейчас Семёна с Семёновной можно поздравить с пятилетием.