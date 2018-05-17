Барнаульские автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти"

Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть". Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть". Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : Анна Зайкова. Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть". Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть". Антон Крошин. Фото : Анна Зайкова. Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть". Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть". Автомобилисты проверили качество бензина в спецлаборатории "Газпромнефти". Фото : архив компании "Газпромнефть".

Зачем проверять качество топлива?

С начала года проект "Народная экспертиза" проходит в крупных городах России. Мобильные лаборатории на автозаправочных станциях анализируют пробы бензина от автомобилистов.

Проект привлекает внимание к проблеме поддержания высокого качества топлива и позволяет водителям подтвердить либо опровергнуть свое мнение по поводу бензина с той или иной АЗС.

С начала года открытые лаборатории успели поработать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Кемерове.

И как бензин в Барнауле, нормальный?

За три часа работы лаборатория исследовала 26 проб. Барнаульские автолюбители приносили самое разное топливо — и с любимых, и со случайных заправок. Участник гоночной команды решил проверить качество спецтоплива для автогонок, стоимость которого варьируется от 300 до 800 рублей за литр.

Отклонения были выявлены в 13 образцах. Те, что были взяты на заправках, в большинстве своем соответствовали нормативам техрегламента Таможенного союза (это единственный документ в России, который регламентирует качество топлива).

А вот те, что слили из бензобаков автомобилей, показали значительные отклонения по многим параметрам. В них был обнаружен бензол, содержание оксигенатов (кислородосодержащих присадок) сверх нормы, превышено количество серы.

Специалисты лаборатории отметили, что качество топлива из бензобака объективно оценить невозможно. Там оно смешивается с другими жидкостями, на него влияет техническое состояние машины и топливо с предыдущих заправок. Некоторые водители затруднялись вспомнить дату последнего техобслуживания своего автомобиля, и признавали, что заправляются на АЗС разных сетей.

Почему бензин должен проходить многоступенчатый контроль качества?

От нефтезавода до АЗС бензин проходит длинный путь. Сначала его переправляют на нефтебазу по железной дороге или нефтепроводу, затем на бензовозах до автозаправок.

На каждом из этапов может произойти технологический сбой или вмешаться человеческий фактор. Поэтому в "Газпромнефти" действует строгий контроль качества топлива на всех этапах его пребывания.

В случае железнодорожной транспортировки каждая цистерна пломбируется одноразовыми пломбами и защищается охранным договором с перевозчиком. Прибывшее по железной дороге топливо обязательно проходит проверку в собственных лабораториях нефтебаз как перед сливом в резервуары хранения, так и перед отпуском из них в бензовозы. Параметры отобранной перед отгрузкой пробы фиксируются в главном документе каждой партии – паспорте качества топлива, который сопровождает топливо до конечной точки реализации.

На АЗС "Газпромнефть" в уголке потребителя в свободном доступе размещены паспорта качества на все партии бензина и дизельного топлива, реализуемые в текущий момент.

С нефтебаз на АЗС топливо доставляется автомобильным транспортом. Для гарантии сохранности качества и количества продукта на выезде с нефтебазы каждый отсек автоцистерны пломбируется одноразовой номерной пломбой. Все бензовозы, транспортирующие топливо на АЗС "Газпромнефть", оснащены GPS/ГЛОНАСС/GSM-трекерами, которые на протяжении всего пути позволяют дистанционно контролировать местоположение и режим движения, исключая риски несанкционированных остановок или изменения маршрута.

Современная автоцистерна бензовоза представляет собой высокотехнологичный многосекционный резервуар. Герметичность перегородок между секциями позволяет одному бензовозу одновременно перевозить до 6 разных видов топлива без риска смешения.

По прибытии в конечную точку реализации – на автозаправочную станцию, – топливо проходит приемо-сдаточную проверку.

Как топливо проверяют на АЗС?

Во время приема прибывшей с бензовозом партии топлива на АЗС действует строгий регламент. Перед приемом бензовоза на каждой станции, где бы она ни находилась – в городе или в отдаленном районе, операторы проводят отбор пробы. Эта проба хранится в опечатанном контейнере до полной реализации партии.

Также оператор проводит анализ проб: определяет плотность топлива, его температуру, цвет, прозрачность, отсутствие механических примесей и воды.

На воду перед сливом партии топлива проверяется и резервуар. Для этого используется специальный прибор – метршток, который перед погружением в резервуар смазывают водочувствительной пастой. При соприкосновении с водой она меняет цвет. Одновременно оператор снимает показания датчиков, установленных в подземных резервуарах, замеряя объем, температуру, плотность, наличие воды. Контроль этих параметров исключает риск смешения и попадания посторонних жидкостей в топливо. Когда все процедуры пройдены – можно сливать.

Как самому проверить качество топлива?

Часто бывает, что водителям приходится заправлять автомобиль на случайных АЗС. Или качество бензина на тех, где заправляешься обычно, вдруг перестает устраивать.

В этом случае можно запросить у оператора АЗС паспорт качества топлива. Этот документ сопровождает каждую партию топлива, прибывшую на АЗС, и хранится в открытом доступе до ее полной реализации. Если такого паспорта нет, стоит задуматься, заливать ли в свою машину топливо из этой точки.

В паспорте надо обращать внимание на дату и печать. Дата должна быть свежей: как правило, одна партия топлива реализуется за 1-7 дней. Печать – синей: тогда вы будете уверены, что перед вами оригинал паспорта, а не его копия. Если дата паспорта старше месяца, это опять же не очень хороший знак. В крайних случаях вы можете взять на АЗС пробу бензина, которым заправили автомобиль, и отправить ее на лабораторные испытания.

Как проверить точность отпуска бензина?

Руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в Алтайском крае Антон Крошин рассказал, что топливораздаточная колонка — это технически сложный механизм.

— Доступ к регулировкам топливораздаточных колонок у персонала станций отсутствует. Это высокотехнологичное оборудование со сложным программным обеспечением, рассчитанным на исключительно профессиональное управление. Все колонки пломбируются государственными поверителями и ежемесячно поверяются сервисной организацией на точность выдачи топлива.

Персонал любой АЗС может показать клиенту, с какой точностью работает ТРК. Для этого на каждой АЗС "Газпромнефть" есть специальный мерник, также сертифицированный и опломбированный Алтайским центром стандартизации и метрологии. Его допустимая погрешность – плюс-минус 50 миллилитров на 10 литров.

Любой клиент сети АЗС "Газпромнефть", который сомневается в точности отпуска бензина, может обратиться к руководителю станции с просьбой пролить колонку на мерник. И будьте уверены: в сети АЗС "Газпромнефть" вам не откажут.

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