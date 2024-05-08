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Жизнь

"Легенда жизни" вносит свой вклад в защиту окружающей среды

Уже более пяти лет компания "Легенда жизни" успешно реализует ЭКО-проект по сбору ПЭТ-тары. Весь сданный пластик отправляется на переработку, чтобы обрести вторую жизнь и стать полезными в хозяйстве вещами. На полученные средства было приобретено и потом высажено более 90 деревьев — зелёных елей и сосен.

Компания "Легенда жизни" совместно с партнерами высадила на пл. Мира и аллее Целинников 13 саженцев крупномерных елей.
Компания "Легенда жизни" совместно с партнерами высадила на пл. Мира и аллее Целинников 13 саженцев крупномерных елей.
Фото предоставлено пресс-службой "БВК".

Совместно с "Легендой" в проекте принимают участие и спортивные организации города, такие как RIVER (Ривер), GEEKSPACE (Гикспейс), ST GYM (СТ ЖИМ), детская спортивная школа им. Смертина, которые заботятся не только о здоровье человека, но и о сохранении природы.

В этом году на пл. Мира и аллее Целинников были высажены 13 саженцев крупномерных елей.

Акция приурочена к 70-летию со времени начала освоения целинных и залежных земель в России.

Деятельность компании "Легенда жизни" не ограничивается только проектом по сбору ПЭТ-тары. В рамках своей экологической программы она также проводит очистку рек и водоемов от мусора, проводит экологические мероприятия для образовательных учреждений и общественности.

Жители города активно поддерживают компанию и ее партнеров и участвуют в экологических проектах, осознавая важность заботы об окружающей среде. Благодаря совместным усилиям город становится зеленее и уютнее.

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