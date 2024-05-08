"Легенда жизни" вносит свой вклад в защиту окружающей среды

Уже более пяти лет компания "Легенда жизни" успешно реализует ЭКО-проект по сбору ПЭТ-тары. Весь сданный пластик отправляется на переработку, чтобы обрести вторую жизнь и стать полезными в хозяйстве вещами. На полученные средства было приобретено и потом высажено более 90 деревьев — зелёных елей и сосен.