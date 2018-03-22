АлтГТУ им. И.И. Ползунова и вузы КНР продлили договоры о сотрудничестве

На этой неделе делегация Алтайского государственного технического университета в составе ректора Андрея Маркова, проректора по стратегическому развитию, научной и международной деятельности Евгения Зрюмова и заведующей кафедрой русского языка как иностранного Натальи Барышниковой находится в КНР. Цель поездки – пролонгация договоров о сотрудничестве с Даляньским университетом информатики "NEUSOFT" (г. Далянь) и Яньшанским университетом (г. Циньхуандао).

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, у университетов давнее взаимовыгодное сотрудничество.

"АлтГТУ принимает стратегию развития, ключевым направлением которой является развитие международных контактов. При этом одним из главных приоритетов для нас – продление договоров о партнерстве с университетами КНР и договоренности о реализации совместных образовательных программ по новым направлениям, – подчеркивает Андрей Марков. – С Даляньским университетом информатики "NEUSOFT" мы продолжим сотрудничество по академическим обменам студентов и преподавателей, реализации совместных образовательных программ. Кроме того, с ректором Вэнь Тао подписали документы, которые регламентируют организацию языковой практики студентов Даляньского университета по программе "Русский язык и основы переводческой деятельности.

С Яньшанским университетом также пролонгировали договоры об организации академических обменов, проведении совместных научных мероприятий. Важным направлением стала договоренность об организации для студентов языковых школ во время зимних и летних каникул и реализация новых программ обмена студентами 2-4 курсов. В рамках таких эквивалентных обменов учащиеся оплачивают свое обучение в направляющем университете и освобождаются от оплаты обучения в принимающем университете, где имеют право посещать все курсы и программы, организованные для иностранных студентов, а также бесплатно пользоваться учебными помещениями, учебным оборудованием, библиотеками, читальными залами, в части, необходимой для освоения учебной программы".