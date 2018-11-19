Банк УРАЛСИБ предоставил корпоративным клиентам возможность открытия счетов в гонконгских долларах

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов и клиентов сегмента малого и среднего бизнеса — открытие расчетного счета и осуществления платежей в гонконгских долларах (HKD).

Новая услуга делает более удобным сопровождение сделок с деловыми партнерами из Гонконга: клиентам Банка становится доступно совершение операций с контрагентами, в том числе, заключение контрактов, в данной валюте. Кроме того, клиенты могут перечислять в гонконгских долларах выручку на свои счета.

Банк УРАЛСИБ также предлагает клиентам открытие счетов и совершение расчетных операций в российских рублях, евро и долларах США, а также в китайских юанях, японских йенах, канадских и австралийских долларах, белорусских рублях, казахстанских тенге, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских, датских и норвежских кронах.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.



