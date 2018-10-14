В Барнауле крыша здания обрушилась на припаркованные автомобили

По словам очевидцев, инцидент произошёл по адресу пр. Строителей, 135. В комментариях к публикации барнаульцы сочувствуют владельцам авто, а также иронизируют: «ООО „Шараш-Монтаж“. Нормально сделанные крыши никакой ветер не сорвёт». О пострадавших не сообщается.
13 октября в Алтайском крае разыгралась непогода: из-за ураганного ветра горели поля, дома и деревья. Шесть районов в регионе были обесточены, в нескольких сёлах произошли пожары. В Барнауле собирают вещи для пострадавших.
В Барнауле обрушилась крыша здания.
Родион Колосов в Barnaul 22.