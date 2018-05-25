Недвижимость

Жилищная инициатива открывает новый офис продаж в Лазурном-2

Сегодня, 13:29.
Новости компаний

В понедельник, 28 мая в квартале Лазурный-2 на ул. Власихинская, 99 открывается новый офис продаж строительной компании "Жилищная инициатива". В первый день работы нового офиса всех посетителей ожидают приятные подарки и сюрпризы.

Новостройки.
Новостройки. Фото : архив строительной компании "Жилищная инициатива".

Квартал Лазурный и Лазурный-2 застраиваются "ЖИ" комплексно. Это 30 многоэтажных домов, 26 из которых уже возведены и сданы в эксплуатацию, а также гаражно-парковочные комплексы и административные здания. В Лазурном "Жилищной инициативой" построен детский сад. Еще один садик и общеобразовательная школа с бассейном запроектированы в Лазурном-2. Начало их строительства запланировано до конца текущего года.

Офис СК "Жилищная инициатива".
Офис СК "Жилищная инициатива".

В апреле "Жилищная инициатива" отметила свое 20-летие. За это время компания построила более 1 млн. квадратных метров жилья и продолжает активно развиваться. Новый офис станет уже третьим по счету в Барнауле. В начале прошлого года компания отметила новоселье в новом центральном офисе на ул. Крупской, 86, а в декабре 2017 г. открыла офис продаж в квартале Дружный на ул. Семенова, 11.

Офис продаж СК "Жилищная инициатива".
Офис продаж СК "Жилищная инициатива".

Посетив офисы продаж можно не только познакомиться с предложениями новых комфортных квартир от "Жилищной инициативы", но и записаться на экскурсию по новостройкам, а также посетить шоу-румы компании (с отделкой и мебелью), расположенные в каждом из застраиваемых кварталов.

С нетерпением ждем новых встреч!

График работы нового офиса в Лазурном-2:
  • Пн-Пт: 8.30 – 18.30
  • Сб: 8.30-13.00
  • Вск: выходной
  • Обед с 13.00-14.00

Телефон нового офиса продаж на ул. Власихинская, 99: (3852) 505-414.

По всем вопросам вас проконсультируют:
  • Центральный офис: ул. Крупской, 86, тел.: (3852) 505-313
  • Офис в Дружном: ул. Семенова, 11, тел.: (3852) 505-212

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