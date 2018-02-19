Amazon рассылает секс-игрушки людям, которые их не заказывали

Истории людей, которые получают загадочные посылки через Amazon, начали рассказывать американские СМИ. В посылках —мтовары, которые люди не заказывали (в том числе сексуального характера). Пока непонятно, кто их отправляет и зачем, пишет "Медуза".
Газета The Boston Globe рассказала историю американской семейной пары, которая получила вентилятор с USB-проводом, зарядку для телефона, совмещенную с обогревателем для рук, увлажнитель воздуха, микрофон, мощный фонарь и так далее. Всего 68-летняя Келли Галливан и ее 70-летний муж Майк получили около 20 таких посылок, отправленных на их имя и адрес непонятно кем.
The Daily Beast опубликовал историю американки Никки, которой прислали секс-игрушку, которую она не заказывала. Затем ей прислали также не заказанные шнур для Bluetooth и наушники. В службе поддержки Amazon Никки никто не смог помочь.
В один из университетов прислали кухонные весы, чехлы для iPad, два виниловых проигрывателя (каждый стоимостью 90 долларов) и мастурбатор для мужчин в форме фонарика. В другой посылке был китайский вибратор.
По одной из версий, эти товары могут рассылать их производители или дистрибьюторы, чтобы увеличить число отзывов от реальных покупателей и повысить свою выдачу в поисковике Amazon. Однако представитель Amazon опроверг эту теорию.
В Amazon говорят, что компания расследует обращения покупателей по поводу странных посылок. "Мы удаляем аккаунты отправителей, так как это нарушает наши правила, блокируем платежи и сотрудничаем с властями, чтобы принять адекватные меры".
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