Экс-депутат Госдумы предпочитает улетать из ресторана на вертолете

Белый Robinson-R44 II подлетает к ресторану, приземляется на пешеходный переход. В винтокрылую машину садятся пассажиры, после чего воздушное судно взлетает прямо с пешеходной дорожки, сообщил телеграм-канал "112".

"В общем, этот прекрасный Robinson-R44 II обычно пилотирует Андрей Озеров, бывший депутат Костромской областной думы, основатель и владелец холдинга "Аксон". Красиво жить не запретишь. Вообще, этот Озеров мужик в Костроме известный. Правда, не без странностей. Вопрос: они там охренели?", — говорится в описании ролика.

Андрей Озеров пользуется своим личным вертолетом не только в Костроме. Так, например, в январе 2018 года он летал за покупками в мебельный магазин "Аксон" в Тамбове.

По данным системы СПАРК, Андрей Озеров владеет ООО "НФК" (ранее ООО "Аксон Холдинг"), чистая прибыль которого в 2016 году составила без малого 300 млн рублей. Всего в "НФК" входит 73 компании, пишет znak.com.

В 2011 году Андрей Озеров был избран депутатом Госдумы по списку партии "Справедливая Россия". Тогда же, в 2011 году, имя Озерова мелькало в новостях, связанных с задержанием его помощника Эдуарда Пучкова. В отношении молодого человека была возбуждена серия уголовных дел за насильственные действия сексуального характера в отношении жителя Костромы 1985 года рождения. По данным Life, когда скандал вокруг помощника Озерова стал известен широкому кругу лиц, то народный избранник оказывал давление на следствие.