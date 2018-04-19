Экс-депутат Госдумы предпочитает улетать из ресторана на вертолете

Сегодня, 11:20.
Жизнь

В Костроме местные жители обсуждают видео, на котором бывший депутат Госдумы пятого созыва Андрей Озеров улетает из ресторана "Белое солнце" на берегу Волги на вертолете.

Вертолет на трассе М-52.
Вертолет на трассе М-52. Фото: Скриншот видео.

Белый Robinson-R44 II подлетает к ресторану, приземляется на пешеходный переход. В винтокрылую машину садятся пассажиры, после чего воздушное судно взлетает прямо с пешеходной дорожки, сообщил телеграм-канал "112".

"В общем, этот прекрасный Robinson-R44 II обычно пилотирует Андрей Озеров, бывший депутат Костромской областной думы, основатель и владелец холдинга "Аксон". Красиво жить не запретишь. Вообще, этот Озеров мужик в Костроме известный. Правда, не без странностей. Вопрос: они там охренели?", — говорится в описании ролика.

Андрей Озеров пользуется своим личным вертолетом не только в Костроме. Так, например, в январе 2018 года он летал за покупками в мебельный магазин "Аксон" в Тамбове.

По данным системы СПАРК, Андрей Озеров владеет ООО "НФК" (ранее ООО "Аксон Холдинг"), чистая прибыль которого в 2016 году составила без малого 300 млн рублей. Всего в "НФК" входит 73 компании, пишет znak.com.

В 2011 году Андрей Озеров был избран депутатом Госдумы по списку партии "Справедливая Россия". Тогда же, в 2011 году, имя Озерова мелькало в новостях, связанных с задержанием его помощника Эдуарда Пучкова. В отношении молодого человека была возбуждена серия уголовных дел за насильственные действия сексуального характера в отношении жителя Костромы 1985 года рождения. По данным Life, когда скандал вокруг помощника Озерова стал известен широкому кругу лиц, то народный избранник оказывал давление на следствие.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Новости партнеров