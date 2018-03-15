На ферме в Алтайском крае нашли тело мужчины

Утром 14 марта на ферме в селе Караси Крутихинского района обнаружили труп, пишут "Каменские известия".
Погибший 35-летний сельчанин жил и работал на этой ферме. Труп нашли в сарае, где содержат скот. В каменском следственном отделе СУ СКР, рассказали, что, по словам знакомых мужчины, ранее он говорил о суициде.
Коллеги опознали погибшего, но документов, подтверждающих личность, не нашли.
Полицейские проводят проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Телефоны психологической помощи
Добровольный уход из жизни может быть следствием комплекса психологических и социальных проблем, психических расстройств (чаще всего депрессии), злоупотребления алкоголем и наркотиками.
Телефон доверия экстренной психологической помощи: 8 (800) 350-01-23
Телефон доверия анонимной психологической кризисной службы: 8 (385) 266-86-88
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