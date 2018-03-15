На ферме в Алтайском крае нашли тело мужчины

Погибший 35-летний сельчанин жил и работал на этой ферме. Труп нашли в сарае, где содержат скот. В каменском следственном отделе СУ СКР, рассказали, что, по словам знакомых мужчины, ранее он говорил о суициде.

Коллеги опознали погибшего, но документов, подтверждающих личность, не нашли.

Полицейские проводят проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Телефоны психологической помощи

Добровольный уход из жизни может быть следствием комплекса психологических и социальных проблем, психических расстройств (чаще всего депрессии), злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Телефон доверия экстренной психологической помощи: 8 (800) 350-01-23

Телефон доверия анонимной психологической кризисной службы: 8 (385) 266-86-88