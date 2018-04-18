Премьер-министр Дмитрий Медведев решил отдохнуть и покататься на лыжах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ближайшие выходные, возможно, посетит горный хребет Хибины в Мурманской области. Здесь он планирует покататься на лыжах, сообщило ИА FlashNord.
"Приезд Медведева ожидается в пятницу. Приземляются в Мурманске, дальше кортежем едут до места проведения отдыха", — пояснил собеседник изданию. Официальных подтверждений визита нет. Косвенным подтверждением визита премьер-министра в регион служит активность летного спецотряда "Россия". Ан-148 совершил тренировочный полет по маршруту Внуково — Апатиты — Мурманск — Внуково. В авиакругах ожидают самолет Федеральной службы охраны, а также Ил-76 с лимузином премьер-министра на борту", — пояснил источник агентства.
16 апреля в Хибинах осуществили несколько взрывов для принудительного схода снежных лавин, пояснили "URA.RU" в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.
Медведев и лыжи
Дмитрий Медведев известен своей любовью к горным лыжам. В конце марта глава правительства похвастался в соцсетях активным отдыхом, не уточнив при этом, где проходило катание, пишет ura.ru.
Медведев регулярно "катает" на склонах Красной поляны в Сочи, в 2016 году был в Шерегеше (Кузбасс).
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