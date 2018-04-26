Майские каникулы — ловите лето первыми!

Летний отдых в Сибири – это реальность!

Вы знали, что в Белокурихе уже в мае температура поднимается до +20 и выше? А это значит уже пора наслаждаться солнечными лучами в полной мере. Загорать, купаться, а подкрепиться на свежем воздухе – вдвойне вкуснее! Все это в мае вы сможете сделать только в санатории "Родник Алтая".

Именно в "Роднике Алтая" самый большой комплекс теплых бассейнов за Уралом. Четыре аквазоны: 2 больших бассейна для взрослых и два неглубоких для ребятишек с водными горками. Рядышком с бассейнам просторная сауна, которая поможет вывести токсины и обновит ваше тело. А еще весь день Вас и деток будут развлекать целая команда аниматоров, а подкрепить силы Вы сможете в летнем фито-баре.

А летний отдых с пользой для здоровья – двойная выгода!

Еще у вас есть возможность не просто отдохнуть, а укрепить здоровье каждого члена семьи. Оздоровительные и лечебные программы в "Роднике Алтая" разработаны с учетом различных потребностей. Есть программы с "легким" наполнением, которые помогут избавиться от стресса и поднять иммунитет, а есть с мощным перечнем лечебных процедур, таких как озонотерапия, ударноволновая и карбокси терапии, которые помогут забыть о суставных и мышечных болях. А еще перед активным сезоном в санатории установили новый аппарат - внутритканевой электростимуляции (ВТЭС). Это разработка российских ученых, который способствует устранению болевого синдрома различного происхождения, разработчики гарантируют долгосрочный эффект, который может продлиться порядка 3 лет.

Для детей есть специализированные программы с учетом часто встречаемых проблем – "Здоровье детям", "Правильная осанка", "Спокойный ребенок" и "Здоровое пищеварение". Названия программ говорят сами за себя.

Заботиться о детях – великое счастье!

Мы всегда хотим, чтобы дети получали в жизни все самое лучшие, ведь правда? Чтобы забота о детях стала легче – санаторий "Родник Алтая" проводит акцию "Майские каникулы" - на путевки для детей до 12 лет в период проживания с 25.04.2018 по 13.05.2018:

скидка 50% при проживании на дополнительном месте по путевке "Активный отдых";

скидка 10% при проживании на основном или дополнительном месте по любой путевке, кроме путевки "Активный отдых".

Майские праздники дарят возможность вырваться из душного города и полноценно отдохнуть всей семьей на свежем воздухе – легко и без забот!

Успейте забронировать свою путевку, мест осталось совсем немного!

Просто позвоните по телефону 8-800-100-99-98 или оставьте заявку на сайте rodnik-altaya.com

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