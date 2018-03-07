Минздрав предупредил о проблемах с поставками обезболивающих препаратов из-за Росгвардии

Причиной проблем стало решение Росгвардии о лицензировании охранной деятельности, поясняется в документации проекта новых правил перевозки препаратов.

В ноябре Росгвардия лишила оружия ФГУП "Спецсвязь" — основного перевозчика наркотических обезболивающих — из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность. Соответственно, перевозить лекарства предприятию запретили. Лицензию оно получить не может, поскольку такое право есть только у ООО.

Чтобы выйти из положения, "Спецсвязь" нашла субподрядчиков — другие охранные структуры, однако их услуги в некоторых случаях оказались в шесть раз дороже прежней транспортировки.

Минздрав предлагает наделить ФГУП правом транспортировки лекарств без лицензии на охранную деятельность — но при этом не уточняется, как осуществлять охрану таких перевозок, если сотрудникам "Спецсвязи" запрещено носить оружие, пишет polit.ru.

В самом ФГУП подтвердили, что проблемы с поставкой наркотических обезболивающих в некоторые регионы РФ действительно возникли, — но не уточнили, в какие именно. Росгвардия не комментирует происходящее.