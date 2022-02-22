День шести двоек 22.02.2022: что нельзя делать в «магическую» дату

Магическое сочетание двоек может стать поворотным моментом в жизни многих людей.
Таролог Сергей Борг в беседе с «360» рассказал, что двойки, которые складываются в четверки, делают 22 февраля сильной и значимой датой. В этот день задействуется энергия, которая позволит людям быстро решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели.
Также 22 февраля располагает к любовным делам любовным — сочетание цифр дает сильную энергию для любви и страсти.
Двойка связана с Луной, которая, в свою очередь, связана с материнским началом.
«Поэтому в этот день максимально благоприятно прояснить свои отношения с мамой», — считает астрокоуч и психолог Игорь Силенок.
В интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская назвала день 22 февраля символическим моментом отсчета для всего человечества.
Двойка в нумерологии — число двойственности, когда мы постоянно взвешиваем и выбираем между светом и тьмой, между низшим и высшим миром, между добром и злом, говорит предсказательница.
Что делать 22 февраля
22 февраля обязательно нужно постараться отойти от всей суеты мира, побыть наедине с самим собой, помедитировать и послать в мир добро, любовь и позитив, разрешить себе из мира тьмы перейти в мир света, резюмировала астролог.
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