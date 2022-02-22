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Жизнь

День шести двоек 22.02.2022: что нельзя делать в «магическую» дату

Последняя зеркальная дата тысячелетия наступила 22 февраля 2022 года — день шести двоек 2.02.2022. Что об этом говорят знатоки.

Маска. Зеркало
Маска. Зеркало
СС0

Магическое сочетание двоек может стать поворотным моментом в жизни многих людей.

Таролог Сергей Борг в беседе с «360» рассказал, что двойки, которые складываются в четверки, делают 22 февраля сильной и значимой датой. В этот день задействуется энергия, которая позволит людям быстро решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели.

Также 22 февраля располагает к любовным делам любовным — сочетание цифр дает сильную энергию для любви и страсти.

Двойка связана с Луной, которая, в свою очередь, связана с материнским началом.

«Поэтому в этот день максимально благоприятно прояснить свои отношения с мамой», — считает астрокоуч и психолог Игорь Силенок.

В интервью 5-tv.ru астролог Алена Никольская назвала день 22 февраля символическим моментом отсчета для всего человечества.

Двойка в нумерологии — число двойственности, когда мы постоянно взвешиваем и выбираем между светом и тьмой, между низшим и высшим миром, между добром и злом, говорит предсказательница.

Что делать 22 февраля

22 февраля обязательно нужно постараться отойти от всей суеты мира, побыть наедине с самим собой, помедитировать и послать в мир добро, любовь и позитив, разрешить себе из мира тьмы перейти в мир света, резюмировала астролог.

В текущем тысячелетии — только 60 зеркальных дат. Категорически запрещено в день 22.02.2022 ссориться, конфликтовать или истерически выяснять отношения, добавляет «Апостроф».

Крики в зеркальную дату возвратят слова, эмоции и поступки назад.

Вселенная будет способствовать планам и намерениям, но исключительно если они будут нести добро, позитив, развитие и не будут вредить другим.

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