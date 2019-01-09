Пока вы отдыхали: что интересного случилось за время праздников

Главным шоком в эти дни стало обрушение подъезда дома в Магнитогорске 31 декабря. Официальная и основная версия причины ЧП — взрыв газа. Погибли около 40 человек.
Здесь же произошло главное чудо первой недели года: вечером 1 января из-под завалов достали 10-месячного ребенка — через 34 часа после трагедии. Мальчик получил множественные травмы, общее переохлаждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает — ребенок начал дышать самостоятельно.
С 1 января в Барнауле подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 23 рубля, в маршрутках — 25 рублей.
1 января вступило в силу множество нововведений в российские законы. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре.
На праздниках барнаульцы на треть чаще обычного вызывали скорую. Подавляющее большинство вызовов связано с ОРВИ и простудой. Вдвое выросло число пациентов с побоями, сообщили медики.
В дни каникул скончались 63-летний певец Крис Кельми, 79-летний актер Иван Бортник (сыграл промокашку в «Место встречи изменить нельзя»), 30-летний актер Владимир Дыховичный (сын режиссера Ивана Дыховичного), 38-летняя финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.
В 2019 году наши с вами личные финансы подвергнутся довольно серьезной атаке. Из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января, повышения акцизов на ряд товаров и некоторых других факторов цены на многие товары и услуги повысятся уже в первые месяцы нового года. Подробнее читайте здесь.
Председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин подсчитал, что за 10 лет коммунальные платежи в его доме выросли в 2,8 раза.
У россиян появилось право еще на один выходной. С 2019 года работающим гражданам обязаны предоставить выходной день (раз в три года) для прохождения диспансеризации.
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко провел праздники на Алтае. 29 декабря он приехал сюда с семьей встречать Новый год.
Самым кассовым фильмом праздников стала комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с Александром Петровым в главной роли. Картина собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, ее посмотрели 3,4 млн. человек.
Патриарх Кирилл связал интернет и смартфоны с приходом Антихриста.
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- Рассказываем, что нужно делать, чтобы быстро влиться в работу после длительных новогодних выходных.
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