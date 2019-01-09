Пока вы отдыхали: что интересного случилось за время праздников

1 Обрушился дом в Магнитогорске

Главным шоком в эти дни стало обрушение подъезда дома в Магнитогорске 31 декабря. Официальная и основная версия причины ЧП — взрыв газа. Погибли около 40 человек.

Здесь же произошло главное чудо первой недели года: вечером 1 января из-под завалов достали 10-месячного ребенка — через 34 часа после трагедии. Мальчик получил множественные травмы, общее переохлаждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает — ребенок начал дышать самостоятельно.