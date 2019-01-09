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Пока вы отдыхали: что интересного случилось за время праздников

В России началась первая рабочая неделя 2019 года. Для тех, кто в праздники отдыхал от интернета, altapress.ru сделал традиционную подборку самых важных новостей, которые произошли за время каникул.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
СС0
1 Обрушился дом в Магнитогорске

Главным шоком в эти дни стало обрушение подъезда дома в Магнитогорске 31 декабря. Официальная и основная версия причины ЧП — взрыв газа. Погибли около 40 человек.

Здесь же произошло главное чудо первой недели года: вечером 1 января из-под завалов достали 10-месячного ребенка — через 34 часа после трагедии. Мальчик получил множественные травмы, общее переохлаждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает — ребенок начал дышать самостоятельно.

Врачи спасают Ваню Фокина из Магнитогорска
Врачи спасают Ваню Фокина из Магнитогорска
ГУ МЧС России по Челябинской области
2 Подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 января в Барнауле подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 23 рубля, в маршрутках — 25 рублей.

Автобус 41. Общественный транспорт.
Автобус 41. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru
3 Изменились законы

1 января вступило в силу множество нововведений в российские законы. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре.

4 В Барнауле «скорая» пользовалась небывалым спросом

На праздниках барнаульцы на треть чаще обычного вызывали скорую. Подавляющее большинство вызовов связано с ОРВИ и простудой. Вдвое выросло число пациентов с побоями, сообщили медики.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.
5 Ушли из жизни несколько знаменитостей

В дни каникул скончались 63-летний певец Крис Кельми, 79-летний актер Иван Бортник (сыграл промокашку в «Место встречи изменить нельзя»), 30-летний актер Владимир Дыховичный (сын режиссера Ивана Дыховичного), 38-летняя финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.

6 Кошельки стали опустошаться

В 2019 году наши с вами личные финансы подвергнутся довольно серьезной атаке. Из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января, повышения акцизов на ряд товаров и некоторых других факторов цены на многие товары и услуги повысятся уже в первые месяцы нового года. Подробнее читайте здесь.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0
7 Рост коммунальных платежей за 10 лет

Председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин подсчитал, что за 10 лет коммунальные платежи в его доме выросли в 2,8 раза.

8 +1 выходной

У россиян появилось право еще на один выходной. С 2019 года работающим гражданам обязаны предоставить выходной день (раз в три года) для прохождения диспансеризации.

9 Кремлевские гости на Алтае

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко провел праздники на Алтае. 29 декабря он приехал сюда с семьей встречать Новый год.

Сергей Кириенко.
Сергей Кириенко.
wikipedia.org
10 «Полицейский» собрал куш

Самым кассовым фильмом праздников стала комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» с Александром Петровым в главной роли. Картина собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, ее посмотрели 3,4 млн. человек.

Сергей Бурунов и Александр Петров.
Сергей Бурунов и Александр Петров.
instagram.com/sergeyburunovofficial
11 Неожиданное откровение Патриарха

Патриарх Кирилл связал интернет и смартфоны с приходом Антихриста.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru

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