Экзотика: американский дипломат купил "Жигули" своего возраста

При покупке первого автомобиля в своей жизни он решил выбрать что-нибудь необычное. "Я всегда знал, что мне не нужна модная машина. Думаю, что все правильно сделал", — объяснил Тимм-Брок.

Он отметил, что уже научился управляться с ручной коробкой передач, а также приобрел для автомобиля зимнюю резину.

Справка

ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2006 годы Волжским автомобильным заводом. Это один из самых популярных советских и российских автомобилей — всего было произведено более 4 миллионов "шестерок".

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