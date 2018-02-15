Экзотика: американский дипломат купил "Жигули" своего возраста

Американский дипломат, работающий в посольстве США в Эстонии, купил ВАЗ-2106 ("Жигули") 1987 года выпуска — так Брайан Тимм-Брок решил отметить свое 30-летие, сообщается в Facebook дипмиссии.
При покупке первого автомобиля в своей жизни он решил выбрать что-нибудь необычное. "Я всегда знал, что мне не нужна модная машина. Думаю, что все правильно сделал", — объяснил Тимм-Брок.
Он отметил, что уже научился управляться с ручной коробкой передач, а также приобрел для автомобиля зимнюю резину.
Справка
ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2006 годы Волжским автомобильным заводом. Это один из самых популярных советских и российских автомобилей — всего было произведено более 4 миллионов "шестерок".
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