Крутые спуски и опасные заносы: в Камне-на-Оби прошли гонки по бездорожью

Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. Гонки по бездорожью. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

По словам организаторов, на гонках участников и зрителей было неожиданно много. Они отметили, что одним из штурманов была девушка. По бездорожью участники ездили целый день.

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