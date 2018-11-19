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Пенсия, отпуск и бизнес: куда устроились отставники из правительства Алтайского края

С момента назначения Виктора Томенко и.о. губернатора Алтайского края, то есть с 30 мая, правительство региона покинули 14 человек, включая экс-главу Александра Карлина. Правда, один человек вернулся, но с потерей статуса. Altapress.ru поинтересовался, как сложилась судьба отставников.

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Краткое содержание

Александр Карлин

Александр Карлин.
Александр Карлин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Экс-должность: губернатор Алтайского края.

С 18 сентября стал членом Совета Федерации от региона — Виктор Томенко делегировал его туда на следующий день после инаугурации. В верхней палате парламента России Карлин занял пост зампреда комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Сергей Локтев

Сергей Локтев.
Сергей Локтев.
Олег Богданов, altapress.ru

Экс-должность: первый заместитель председателя правительства края.

Написал заявление об увольнении на следующий день после отставки Карлина. Его точное место работы установить не удалось, но источники говорят, что он занимается бизнесом в регионе, а не уехал, вопреки слухам.

Надежда Капура

Надежда Капура на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Надежда Капура на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Экс-должность: социальный вице-премьер.

Ее заявление об уходе с поста губернатор подписал на следующий день после скандала с закрытием 11 домов престарелых. Капура завизировала это решение, которое Томенко на следующий же день отменил. Однако 1 ноября стало известно, что отставная чиновница возглавит управление края по труду и занятости.

Виктор Мещеряков

Виктор Мещеряков, заместитель председателя правительства Алтайского края.
Виктор Мещеряков, заместитель председателя правительства Алтайского края.
Анна Зайкова

Экс-должность: промышленный вице-премьер.

27 сентября ушел в отставку — на пенсию.

Николай Чиняков

Николай Чиняков.
Николай Чиняков.
Анна Зайкова

Экс-должность: экономический вице-премьер, начальник минэкономики края.

Написал добровольное заявление об увольнении вскоре после отставки Карлина. По одной из версий, мог уехать в Москву, чтобы трудоустроиться в одну из госкорпораций или институтов поддержки бизнеса. Однако, по последним данным, работает в заринском филиале компании «Русская кожа», которая строит там завод. Впрочем, официально Чиняков эту информацию так и не подтвердил.

Андрей Щукин

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
Олег Богданов, altapress.ru

Экс-должность: вице-премьер, курировал спорт и культуру.

Губернатор подписал ему заявление об уходе 12 октября. Ему прочили посты в региональном Главпочтамте, в исполкоме «Единой России». Однако ни там, ни там он не устроился. Как заявил Щукин altapress.ru 31 октября, он находится в творческом поиске.

Михаил Дайбов

Михаил Дайбов.
Михаил Дайбов.
Олег Богданов, altapress.ru

Экс-должность: министр соцзащиты.

Ушел в отставку в один день с Надеждой Капурой. Как он сообщил altapress.ru, сейчас «решается вопрос» по его трудоустройству. Называть конкретную организацию он отказался, пояснив лишь, что это государственная структура.

Александр Жидких

Александр Жидких.
Александр Жидких.
Олег Богданов, altapress.ru

Экс-должность: министр образования и науки.

Губернатор подписал его заявление об увольнении 12 октября. А уже через две недели стало известно, что Жидких будет работать проректором АлтГТУ.

Людмила Сорокина, бывший министр имущественных отношений

Вероятнее всего, говорят источники altapress.ru, она ушла на пенсию (ей 60 лет).

Татьяна Зеленина

Татьяна Зеленина, начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности.
Татьяна Зеленина, начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности.
Анна Зайкова

Экс-должность: начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности.

Она покинула свой пост 30 сентября — ушла на пенсию. Накануне губернатор подписал благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли.

Елена Лебедева

Елена Лебедева.
Елена Лебедева.
Олег Богданов

Экс-должность: начальник управления по спорту и молодежной политике.

Лебедева пояснила altapress.ru, что решила взять паузу до конца ноября и отдохнуть, а затем займется вопросом трудоустройства.

Андрей Ляпунов

Андрей Ляпунов.
Андрей Ляпунов.
Олег Богданов, altapress.ru

Экс-должность: начальник департамента по информационной политике.

Он покинул свой пост 2 октября. А 12 ноября стало известно, что по итогам конкурса возглавит информационно-аналитическое управление в краевом заксобрании, где в том числе будет руководитель отделом пресс-службы.

Алексей Белобородов

Экс-должность: управделами правительства.

Томенко уволил Белобородова почти сразу после своего назначения. В отношении чиновника уже тогда велось следствие по факту превышения полномочий. В августе, уже после увольнения, ему добавили обвинение во взятке и отправили в СИЗО, где он и находится сейчас.

Владимир Ведяпин

Экс-должность: начальник управления ветеринарии.

32-летнего Ведяпина уволили с 12 октября «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». О его дальнейшей карьере ничего неизвестно.

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