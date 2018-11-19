Пенсия, отпуск и бизнес: куда устроились отставники из правительства Алтайского края

Экс-должность: губернатор Алтайского края.
С 18 сентября стал членом Совета Федерации от региона — Виктор Томенко делегировал его туда на следующий день после инаугурации. В верхней палате парламента России Карлин занял пост зампреда комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Экс-должность: первый заместитель председателя правительства края.
Написал заявление об увольнении на следующий день после отставки Карлина. Его точное место работы установить не удалось, но источники говорят, что он занимается бизнесом в регионе, а не уехал, вопреки слухам.
Экс-должность: социальный вице-премьер.
Ее заявление об уходе с поста губернатор подписал на следующий день после скандала с закрытием 11 домов престарелых. Капура завизировала это решение, которое Томенко на следующий же день отменил. Однако 1 ноября стало известно, что отставная чиновница возглавит управление края по труду и занятости.
Экс-должность: промышленный вице-премьер.
27 сентября ушел в отставку — на пенсию.
Экс-должность: экономический вице-премьер, начальник минэкономики края.
Написал добровольное заявление об увольнении вскоре после отставки Карлина. По одной из версий, мог уехать в Москву, чтобы трудоустроиться в одну из госкорпораций или институтов поддержки бизнеса. Однако, по последним данным, работает в заринском филиале компании «Русская кожа», которая строит там завод. Впрочем, официально Чиняков эту информацию так и не подтвердил.
Экс-должность: вице-премьер, курировал спорт и культуру.
Губернатор подписал ему заявление об уходе 12 октября. Ему прочили посты в региональном Главпочтамте, в исполкоме «Единой России». Однако ни там, ни там он не устроился. Как заявил Щукин altapress.ru 31 октября, он находится в творческом поиске.
Экс-должность: министр соцзащиты.
Ушел в отставку в один день с Надеждой Капурой. Как он сообщил altapress.ru, сейчас «решается вопрос» по его трудоустройству. Называть конкретную организацию он отказался, пояснив лишь, что это государственная структура.
Экс-должность: министр образования и науки.
Губернатор подписал его заявление об увольнении 12 октября. А уже через две недели стало известно, что Жидких будет работать проректором АлтГТУ.
Вероятнее всего, говорят источники altapress.ru, она ушла на пенсию (ей 60 лет).
Экс-должность: начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности.
Она покинула свой пост 30 сентября — ушла на пенсию. Накануне губернатор подписал благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли.
Экс-должность: начальник управления по спорту и молодежной политике.
Лебедева пояснила altapress.ru, что решила взять паузу до конца ноября и отдохнуть, а затем займется вопросом трудоустройства.
Экс-должность: начальник департамента по информационной политике.
Он покинул свой пост 2 октября. А 12 ноября стало известно, что по итогам конкурса возглавит информационно-аналитическое управление в краевом заксобрании, где в том числе будет руководитель отделом пресс-службы.
Экс-должность: управделами правительства.
Томенко уволил Белобородова почти сразу после своего назначения. В отношении чиновника уже тогда велось следствие по факту превышения полномочий. В августе, уже после увольнения, ему добавили обвинение во взятке и отправили в СИЗО, где он и находится сейчас.
Экс-должность: начальник управления ветеринарии.
32-летнего Ведяпина уволили с 12 октября «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». О его дальнейшей карьере ничего неизвестно.