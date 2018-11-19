Пенсия, отпуск и бизнес: куда устроились отставники из правительства Алтайского края

С момента назначения Виктора Томенко и.о. губернатора Алтайского края, то есть с 30 мая, правительство региона покинули 14 человек, включая экс-главу Александра Карлина. Правда, один человек вернулся, но с потерей статуса. Altapress.ru поинтересовался, как сложилась судьба отставников.

Краткое содержание

Александр Карлин

Александр Карлин. Анна Зайкова , altapress.ru

Экс-должность: губернатор Алтайского края.

С 18 сентября стал членом Совета Федерации от региона — Виктор Томенко делегировал его туда на следующий день после инаугурации. В верхней палате парламента России Карлин занял пост зампреда комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Сергей Локтев

Сергей Локтев. Олег Богданов , altapress.ru

Экс-должность: первый заместитель председателя правительства края.

Написал заявление об увольнении на следующий день после отставки Карлина. Его точное место работы установить не удалось, но источники говорят, что он занимается бизнесом в регионе, а не уехал, вопреки слухам.

Надежда Капура

Надежда Капура на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Анна Зайкова

Экс-должность: социальный вице-премьер.

Ее заявление об уходе с поста губернатор подписал на следующий день после скандала с закрытием 11 домов престарелых. Капура завизировала это решение, которое Томенко на следующий же день отменил. Однако 1 ноября стало известно, что отставная чиновница возглавит управление края по труду и занятости.

Виктор Мещеряков

Виктор Мещеряков , заместитель председателя правительства Алтайского края. Анна Зайкова

Экс-должность: промышленный вице-премьер.

27 сентября ушел в отставку — на пенсию.

Николай Чиняков

Николай Чиняков. Анна Зайкова

Экс-должность: экономический вице-премьер, начальник минэкономики края.

Написал добровольное заявление об увольнении вскоре после отставки Карлина. По одной из версий, мог уехать в Москву, чтобы трудоустроиться в одну из госкорпораций или институтов поддержки бизнеса. Однако, по последним данным, работает в заринском филиале компании «Русская кожа», которая строит там завод. Впрочем, официально Чиняков эту информацию так и не подтвердил.

Андрей Щукин

Андрей Щукин. Олег Богданов , altapress.ru

Экс-должность: вице-премьер, курировал спорт и культуру.

Губернатор подписал ему заявление об уходе 12 октября. Ему прочили посты в региональном Главпочтамте, в исполкоме «Единой России». Однако ни там, ни там он не устроился. Как заявил Щукин altapress.ru 31 октября, он находится в творческом поиске.

Михаил Дайбов

Михаил Дайбов. Олег Богданов , altapress.ru

Экс-должность: министр соцзащиты.

Ушел в отставку в один день с Надеждой Капурой. Как он сообщил altapress.ru, сейчас «решается вопрос» по его трудоустройству. Называть конкретную организацию он отказался, пояснив лишь, что это государственная структура.

Александр Жидких

Александр Жидких. Олег Богданов , altapress.ru

Экс-должность: министр образования и науки.

Губернатор подписал его заявление об увольнении 12 октября. А уже через две недели стало известно, что Жидких будет работать проректором АлтГТУ.

Людмила Сорокина , бывший министр имущественных отношений

Вероятнее всего, говорят источники altapress.ru, она ушла на пенсию (ей 60 лет).

Татьяна Зеленина

Татьяна Зеленина , начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности. Анна Зайкова

Экс-должность: начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности.

Она покинула свой пост 30 сентября — ушла на пенсию. Накануне губернатор подписал благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли.

Елена Лебедева

Елена Лебедева. Олег Богданов

Экс-должность: начальник управления по спорту и молодежной политике.

Лебедева пояснила altapress.ru, что решила взять паузу до конца ноября и отдохнуть, а затем займется вопросом трудоустройства.

Андрей Ляпунов

Андрей Ляпунов. Олег Богданов , altapress.ru

Экс-должность: начальник департамента по информационной политике.

Он покинул свой пост 2 октября. А 12 ноября стало известно, что по итогам конкурса возглавит информационно-аналитическое управление в краевом заксобрании, где в том числе будет руководитель отделом пресс-службы.

Алексей Белобородов

Экс-должность: управделами правительства.

Томенко уволил Белобородова почти сразу после своего назначения. В отношении чиновника уже тогда велось следствие по факту превышения полномочий. В августе, уже после увольнения, ему добавили обвинение во взятке и отправили в СИЗО, где он и находится сейчас.

Владимир Ведяпин

Экс-должность: начальник управления ветеринарии.

32-летнего Ведяпина уволили с 12 октября «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». О его дальнейшей карьере ничего неизвестно.