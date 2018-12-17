В МВД прокомментировали информацию о мужчине, который зашел в барнаульское кафе с «гранатой»

Полицейские подтвердили факт задержания мужчины, который якобы заходил в барнаульское кафе с предметом похожим на гранату , рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве добавили, что мужчине 43 года, в момент задержания он был пьян. Подозрительного предмета, похожего на гранату, у него не обнаружили.

Напомним, свидетели происшествия сообщали, что мужчина зашел в кафе на проспекте Ленина, 113 около 21:30 16 декабря. По их словам, он поссорился с персоналом и вскоре к зданию приехали работники ЧОП, которые вывели мужчину на улицу.

«Через некоторое время он вернулся, достал предмет похожий на гранату и начал ее крутить на пальце. Дальше он предложил персоналу его обслужить», — писали барнаульцы.

Очевидцы сообщали, что сотрудницы кафе испугались и вызвали правоохранителей, мужчина убежал.

Полицейские проводят проверку.