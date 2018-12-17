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Происшествия
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Очевидцы: в Барнауле мужчина зашел в кафе с «гранатой» и просил его обслужить

В Барнауле вечером 16 декабря мужчина зашел в одно из кафе на проспекте Ленина с похожим на гранату предметом, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Граната.
Граната.
Станислав Сергеевич Янченко www.travmatik.com/2009/11/foto-travmatik-by-sa

Свидетели происшествия сообщают, что все произошло около 21:30 часов в кафе на проспекте Ленина, 113. По их словам, туда зашел мужчина, которому на вид 55 лет. Он поссорился с персоналом и вскоре к зданию приехали работники ЧОП, которые вывели мужчину на улицу.

Через некоторое время он вернулся, достал предмет похожий на гранату и начал ее крутить на пальце. Дальше он предложил персоналу его обслужить, — пишут барнаульцы.

Очевидцы сообщают, что сотрудницы кафе испугались и вызвали полицию. Мужчина быстро скрылся, но вскоре его задержали.

В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru рассказали, что уточняют информацию о произошедшем. Подробности будут известны в ближайшее время.

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