Очевидцы: в Барнауле мужчина зашел в кафе с «гранатой» и просил его обслужить

Свидетели происшествия сообщают, что все произошло около 21:30 часов в кафе на проспекте Ленина, 113. По их словам, туда зашел мужчина, которому на вид 55 лет. Он поссорился с персоналом и вскоре к зданию приехали работники ЧОП, которые вывели мужчину на улицу.
Через некоторое время он вернулся, достал предмет похожий на гранату и начал ее крутить на пальце. Дальше он предложил персоналу его обслужить, — пишут барнаульцы.
Очевидцы сообщают, что сотрудницы кафе испугались и вызвали полицию. Мужчина быстро скрылся, но вскоре его задержали.
В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru рассказали, что уточняют информацию о произошедшем. Подробности будут известны в ближайшее время.